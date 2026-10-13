Neraugoties uz Putina draudiem, Francija Indijas okeānā aizturējusi Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi
Francijas militārie spēki Indijas okeānā aizturējuši vēl vienu Krievijas tā dēvētās "ēnu flotes" tankkuģi. Operācija notikusi, neraugoties uz Krievijas diktatora Vladimira Putina iepriekš izteiktajiem draudiem atbildēt uz Krievijas kuģu aizturēšanu.
Francijas militārie spēki Indijas okeānā aizturējuši tankkuģi "DF Peak", kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu "Kaļiņingrad" un kuģoja ar Krievijas karogu.
Pašlaik kuģis izmanto Beninas karogu, taču tiek turēts aizdomās par kuģošanu ar nepamatoti izmantotu ārvalsts karogu un nelikumīgiem degvielas pārvadājumiem.
Operācija pret Krievijas "ēnu floti" notikusi aptuveni divus mēnešus pēc tam, kad Vladimirs Putins piedraudēja ar pretpasākumiem, ja turpināsies Krievijas kuģu aizturēšana.
Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņojis, ka tankkuģis apturēts vairāk nekā 450 jūras jūdžu jeb aptuveni 830 kilometru attālumā no Reinjonas salas.
Saskaņā ar Francijas Jūras spēku sniegto informāciju kuģa dokumentu pārbaude apstiprinājusi aizdomas par kuģošanu ar nepatiesi norādītu karoga valsts piederību.
Pēc pārbaudes tankkuģis mainījis kursu un turpinājis ceļu Francijas militāro spēku pavadībā.
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Kuģu izsekošanas vietnes "VesselFinder" dati liecina, ka tankkuģis būvēts 2006. gadā. Iepriekš tas ietilpis Krievijas valstij piederošās kuģniecības kompānijas "Sovcomflot" flotē.
Kopš 2024. gada kuģim noteiktas ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas un Ukrainas sankcijas.
Tankkuģa aizturēšana notikusi laikā, kad Eiropas valstis 2026. gadā pastiprinājušas pasākumus pret Krievijas "ēnu floti", ko izmanto naftas un naftas produktu pārvadāšanai, tostarp starptautisko sankciju apiešanai.
Iepriekš Putins draudējis, ka Krievija uz savu kuģu aizturēšanu varētu atbildēt, sagrābjot Eiropas valstu kuģus jebkurā pasaules vietā.