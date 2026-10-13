Zelenskis: Ukraina jau divas dienas nav uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, taču Kremlis Trampā neieklausījās
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka, atsaucoties ASV prezidenta Donalda Trampa priekšlikumam, Ukraina jau divas dienas atturas no triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un enerģētikas objektiem. Tikmēr Krievija turpinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas objektiem un kritiskajai infrastruktūrai, par to Zelenskis paziņojis sociālajos tīklos.
"Divu dienu laikā, kopš ASV prezidents paziņoja par enerģētikas pamieru, Ukraina nav veikusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām vai enerģētikas nozarei kopumā. Taču Krievija nav ņēmusi vērā Amerikas prezidenta teikto," paziņoja Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ka šajā laikā Krievijas spēki uzbrukuši gan Ukrainas enerģētikas objektiem, gan kritiskajai infrastruktūrai, tādējādi nepārprotami apliecinot, ka Maskava negrasās atteikties no triecieniem Ukrainai.
Divu dienu laikā Krievijas uzbrukumus piedzīvojuši 19 Ukrainas apgabali.
Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainas nostāja nav mainījusies – valsts ir gatava spert abpusējus soļus spriedzes mazināšanai, taču, lai panāktu reālu deeskalāciju, nepieciešams efektīvs spiediens uz Krieviju.
Trampa paziņojums par enerģētikas pamieru
11. oktobrī ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja, ka Ukraina un Krievija esot vienojušās par tūlītēju enerģētikas pamieru.
Komentējot šo paziņojumu, Zelenskis norādīja, ka viņam nekas nav zināms par Trampa izziņoto "enerģētikas pamieru" starp Ukrainu un Krieviju.
Vēlāk Ukrainas prezidents informēja, ka pēc Trampa paziņojuma Krievijas spēki devuši triecienus Harkivas 5. termoelektrocentrālei un elektrostacijai Kijivā.
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Savukārt kāda Baltā nama amatpersona izdevumam "Axios" skaidroja, ka Trampa izpratnē "enerģētikas pamiers" nozīmē tikai Krievijas un Ukrainas savstarpējo uzbrukumu pārtraukšanu naftas pārstrādes rūpnīcām. Tieši šādu rīcību Vašingtona sagaida no Ukrainas.
Pirmdien, 12. oktobrī, Zelenskis atgādināja, ka Ukrainā ir tikai viena naftas pārstrādes rūpnīca. Tādēļ Ukrainai jebkādas vienošanās par enerģētikas pamieru galvenais nosacījums ir Krievijas triecienu pārtraukšana elektrostacijām un elektroapgādes tīklam.
Zelenskis par Krievijas triecieniem
Komentējot Krievijas pēdējos uzbrukumus Ukrainas pilsētām, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka valsts nav saņēmusi no saviem partneriem iepriekšēju brīdinājumu par ballistisko raķešu triecienu Kijivai 12. oktobra vakarā.
Par to Zelenskis vēstīja sociālajā tīklā "X".
Zelenskis norādīja, ka no 12. oktobra vakara līdz 13. oktobrim Krievija uzbrukusi Ukrainai, izmantojot vairāk nekā 100 dažādu uzbrukuma līdzekļu, tostarp reaktīvos dronus, trieciendronus un ballistiskās raķetes.
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Ievērojamu daļu no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt, tomēr ne visus.
"Īpaši zemisks bija arī ballistisko raķešu trieciens Kijivai – piecas raķetes, kas trāpīja civilajai infrastruktūrai. Diemžēl no mūsu partneriem nesaņēmām nekādu iepriekšēju brīdinājumu par šo uzbrukumu," paziņoja Zelenskis.