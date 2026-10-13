Lukašenko vaino Latviju provokācijā uz robežas un noliedz Baltkrievijas saistību ar incidentu
Aleksandrs Lukašenko apgalvo, ka bruņotas personu grupas iekļūšana Latvijas teritorijā 2026. gada oktobra sākumā esot bijusi "Latvijas provokācija", savukārt Minska ar notikušo neesot saistīta.
Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko noliedzis Baltkrievijas saistību ar bruņotas personu grupas iekļūšanu Latvijā no Baltkrievijas teritorijas, notikušo nodēvējot par "Latvijas provokāciju". Par to ziņo Baltkrievijas mediji.
Lukašenko apgalvo, ka Latvija pati esot inscenējusi bruņotas grupas iekļūšanu savā teritorijā no Baltkrievijas. Pēc viņa teiktā, Rīgas mērķis esot iegūt finansējumu no Eiropas Savienības.
Baltkrievijas līderis paziņojis, ka šāds inscenējums Latvijai bijis nepieciešams, lai radītu ieganstu publiskai uzmanības pievēršanai notikušajam.
Nekādus pierādījumus saviem apgalvojumiem Lukašenko nav sniedzis.
"Mums ar to nav nekāda sakara," apgalvojis Lukašenko.
Septembra sākumā Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pavēlēja pārbaudīt savas valsts armijas kaujas gatavību, tostarp mobilizācijas gadījumam.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) iepriekš informēja, ka 5. oktobra vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa trīs maskās tērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva.
Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS apliecināja, ka, spriežot no attāluma, pavadoņi bija bruņoti ar pistoli.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, informēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.
Bruņoti nelegālo imigrantu pavadoņi draudēja mūsu karavīriem NBS karavīri apturēja 20 nelegālo imigrantu mēģinājumu nelegāli sķērsot mūsu robežu, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bija īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi, kuri uzturējās Baltkrievijas pusē bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja sadales skapi un nozaga kameras pirms paspēja ierasties robežsargu norīkojums, personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā. Baltkrievijai būtu jāsaprot, ka šādi gadījumi var novest pie smagākām sekām pašai Baltkrievijai.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) October 6, 2026
Jau vēstīts, ka valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni.