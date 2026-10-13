Dienvidkorejas iepirkšanās centrā uzbrucējs ar nažiem sadur astoņus cilvēkus.
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Šodien 13:26
Asiņains uzbrukums Dienvidkorejas tirdzniecības centrā - ievainoti astoņi cilvēki
Dienvidkorejas pilsētā Inčhonā otrdien vīrietis iepirkšanās centrā uzbrucis apmeklētājiem ar nažiem, ievainojot astoņus cilvēkus, paziņoja policija.
59 gadus vecais uzbrucējs, kam pie katras rokas bija piesprādzēts pa nazim, ir aizturēts.
Viņš pārvietojies pa tirdzniecības centru un dūris cilvēkiem, līdz iepirkšanās centra apmeklētāji viņu savaldījuši un nodevuši policijai.
Dienvidkorejas mediji vēsta, ka uzbrucējs sācis durt cilvēkiem ar nažiem tirdzniecības centra pagrabstāvā esošajā zemo cenu veikalā un turpinājis uzbrukt, virzoties augšup pa eskalatoru, līdz viņu savaldījuši vairāki cilvēki.
Netiek ziņots, kādi bija uzbrucēja motīvi.