Irāna pārvērtusi Hormuza šaurumu par kara zonu: kuģu kapteiņiem par riskēšanu ar dzīvību maksā pat 100 000 dolāru mēnesī
Naftas tankkuģu kapteiņiem par kuģošanu caur Hormuza šaurumu tiek piedāvāts gandrīz septiņas reizes lielāks atalgojums nekā parasti, kā arī papildu prēmijas par katru reisu. Nozares avoti vēsta, ka daļa jūrnieku tiek pakļauti spiedienam, lai viņi paliktu uz kuģiem, neraugoties uz drošības riskiem. Starptautiskā Jūrniecības organizācija kopš kara sākuma reģionā reģistrējusi jau 100 incidentus.
Naftas tankkuģu kapteiņiem tiek piedāvātas milzīgas algas par kuģošanu caur Hormuza šaurumu, jo Irāna pastiprina uzbrukumus komerckuģiem, bet pasaules tirgū pieaug nepieciešamība pēc iespējas ātrāk izvest naftu no Persijas līča reģiona. Kā ziņots, daži kapteiņi tagad saņem pat 100 000 ASV dolāru mēnesī, kā arī papildu 50 000 dolāru prēmiju par katru reisu caur šaurumu, vēsta britu pētnieks un analītiķis Džeks Bakbijs, kurš specializējas aizsardzības un nacionālās drošības jautājumos.
Šāds atalgojums atspoguļo to, cik bīstama kļuvusi komerciālā kuģošana kopš Izraēlas un ASV uzsāktā kara 28. februārī. Irāna cenšas radīt pēc iespējas lielākus draudus naftas transportēšanai caur Hormuza šaurumu, tādējādi izdarot spiedienu uz pasaules ekonomiku.
Rezultātā veidojas situācija, kurā naftas transportēšanas uzņēmumi ir gatavi piedāvāt arvien lielākus finansiālus stimulus, lai nodrošinātu piegādes no reģiona. Vienlaikus tiek ziņots, ka daļa apkalpes locekļu tiek piespiesti piedalīties reisos, no kuriem citos apstākļos viņi atteiktos.
Jaunākie notikumi svētdien, 11. oktobrī, parāda, kāpēc tik lielas atlīdzības kļūst nepieciešamas. Pēc uzbrukuma komerciālam tankkuģim bez vēsts pazuduši divi Indijas jūrnieki, savukārt vēl vienam kuģim ar Indijas pilsoņiem apkalpē trāpījis šāviņš.
Šie incidenti notiek laikā, kad kuģniecības uzņēmumi saskaras arī ar pieaugošām apdrošināšanas prēmijām un rekordaugstām pārvadājumu izmaksām. Lai gan tās ir ļoti augstas, tās vairs ne vienmēr ir šķērslis kuģošanai.
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Kapteiņiem piedāvā milzīgas algas
Saskaņā ar "Financial Times" 6. oktobra publikāciju tankkuģu kapteiņiem tiek piedāvāts aptuveni 100 000 ASV dolāru liels mēneša atalgojums, lai gan parasti viņi nopelna ap 15 000 dolāru.
Daži kapteiņi par katru reisu caur Hormuza šaurumu saņemot prēmijas līdz pat 50 000 dolāru. Tādējādi viens no pasaulē bīstamākajiem tankkuģu maršrutiem kļūst finansiāli ļoti pievilcīgs tiem kapteiņiem, kuri ir gatavi uzņemties risku.
Arī ierindas jūrniekiem, kuru parastais atalgojums var būt tikai 1500 dolāru mēnesī, par šo pašu risku tiek maksāts četras līdz sešas reizes vairāk.
Īpaši ienesīgs darbs kļuvis uz specializētajiem naftas pārvadāšanas tankkuģiem, kas regulāri šķērso Hormuza šaurumu, nogādājot naftu no ostām līdz lielākiem tankkuģiem, kuri gaida ārpus šauruma.
Šo kuģu apkalpes uzņemas vēl lielāku risku, jo bīstamajā zonā uzturas un to šķērso daudz biežāk.
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Tomēr ne visi jūrnieki šajā labi atalgotajā darbā piedalās brīvprātīgi.
Nozares avoti laikrakstam "Financial Times" atklājuši, ka daži jūrnieki tiek pakļauti spiedienam palikt uz kuģiem, neraugoties uz bažām par savu drošību.
Kāds nozares pārstāvis norādījis, ka pret apkalpēm "gandrīz sāk izturēties kā pret algotņiem".
Pēc uzbrukuma pazuduši divi Indijas jūrnieki
Svētdien, 11. oktobrī, Indijas varasiestādes apstiprināja, ka pēc uzbrukuma tankkuģim "MT Petro Dolphin" bez vēsts pazuduši divi jūrnieki.
Kā vēsta "The Indian Express", uz tankkuģa atradās 11 Indijas pilsoņi, kad tam trāpīja drons.
Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās, un atbildīgie dienesti cenšas atrast pazudušos apkalpes locekļus.
Vēl vienam tankkuģim – ar Māršala Salu karogu kuģojošajam "MT Valthera" – trāpīja neidentificēts šāviņš, izraisot ugunsgrēku uz kuģa. Visi 11 Indijas jūrnieki, kuri atradās uz šī kuģa, ir drošībā.
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Indijas kuģniecības ministrs Sarbananda Sonovals apstiprināja, ka varasiestādes koordinē glābšanas darbus. Savukārt Ņūdeli apstiprināja informāciju par uzbrukumiem un aicināja pieaugošo krīzi reģionā atrisināt diplomātiskā ceļā.
Aģentūra "Reuters" svētdien arī ziņoja, ka pēc atsevišķa incidenta pie Rāselhaimas Apvienotajos Arābu Emirātos izglābti visi 22 Indijas pilsoņi, kuri atradās uz kuģa "MT GEM No. 2".
Indijas konsulāts gan sākotnēji neatklāja, kas izraisījis šo incidentu.
Pasaules kuģniecības nozare saskaras ar nopietnu problēmu – pat milzīgi finansiālie stimuli nevar bezgalīgi kompensēt pieaugošos drošības riskus.
Kapteiņi un apkalpes var būt gatavi riskēt ar dzīvību lielā atalgojuma dēļ, taču bojāejas risks arvien pieaug, uzbrukumi kļūst intensīvāki, un ASV un tās sabiedrotajiem Persijas līča reģionā Hormuza šauruma drošības nodrošināšana var izmaksāt arvien dārgāk.
Apstiprināti 100 incidenti jūrā
Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) apstiprinājusi, ka kopš kara sākuma februārī reģionā notikuši 100 ar kuģošanas drošību saistīti incidenti.
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Šajā laikā bojā gājuši arī 24 jūrnieki.
9. oktobrī publiskotie dati liecina par strauju incidentu skaita pieaugumu – tikai četras dienas iepriekš bija reģistrēti 93 incidenti.
Organizācija arī ziņo, ka 5. oktobrī uzbrukumā tankkuģim "ON PEACE" ievainoti 12 jūrnieki.
Drošības situācija reģionā acīmredzami pasliktinās. Neraugoties uz Irānas raķešu infrastruktūras un konvencionālo militāro spēju vājināšanos, Teherāna pastiprina mēģinājumus uzbrukt kuģiem, kas šķērso šo stratēģiski nozīmīgo ūdensceļu, un daļa uzbrukumu ir sekmīgi.
Tagad kuģniecības nozarei jāatbild uz sarežģītu jautājumu: cik daudz naudas būs nepieciešams, lai arī turpmāk pārliecinātu apkalpes riskēt ar dzīvību, un cik ilgi šādi finansiālie stimuli spēs uzturēt pasaules naftas piegādes, pirms visa šī ekonomiskā modeļa darbība kļūs neiespējama?