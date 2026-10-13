Krievijas Z propagandists kritizē Trampu par vienošanos ar Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm
Krievijas propagandists Maksims Kalašņikovs asi kritizējis Donaldu Trampu par viņa piekrišanu importēt dīzeļdegvielu no Krievijas.
Radikālais Krievijas Z propagandists, rakstnieks, ideologs un blogeris Maksims Kalašņikovs kritizējis Donalda Trampa un Vladimira Putina vienošanos, kas paredz Krievijas dīzeļdegvielas importu uz ASV.
Propagandists uzskata, ka šī vienošanās ir ļoti pretrunīga un galvenais ieguvums Kremlim ir pats šāda darījuma precedents.
Kalašņikovs apgalvo, ka, piekrītot 300 000 tonnu dīzeļdegvielas piegādei, ASV prezidents faktiski grauj sankciju politiku un palīdz papildināt Kremļa kara budžetu.
Viņš uzsver, ka minētais degvielas apjoms atbilst aptuveni pusei no ASV diennakts dīzeļdegvielas patēriņa.
Pamatojoties uz to, propagandists apšauba šāda darījuma lietderību un asi kritizē Trampu, nosaucot viņu par vienu no korumpētākajiem un nekompetentākajiem prezidentiem ASV vēsturē.
Vienlaikus Kalašņikovs norāda, ka Krievijā vienošanās ar Vašingtonu tiek uztverta kā svētki, neraugoties uz problēmām pašas valsts degvielas tirgū.
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Pašlaik Krievijā, pēc viņa teiktā, degvielas nepietiek pat vietējo patērētāju vajadzībām, nemaz nerunājot par eksportu.