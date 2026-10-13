Tramps spēris neiedomājamu soli: draud pārtraukt militāro palīdzību un izlūkdatu nodošanu Ukrainai, kamēr Putins turpina iebrukumu
Kā vēsta "Financial Times", Donalda Trampa administrācija draud apturēt NATO pārvaldīto programmu PURL, kas ļauj sabiedrotajiem iegādāties ASV ieročus Ukrainas vajadzībām, kā arī pārtraukt izlūkdatu apmaiņu, ja Kijiva neizbeigs triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Kāds analītiķis uzskata, ka Vašingtona izdara spiedienu uz nepareizo valsti, kamēr Krievija turpina uzbrukt Ukrainas elektrotīklam.
Vašingtona tikko ķērusies pie sava spēcīgākā spiediena instrumenta. Taču tā draud nepareizajai valstij. Saskaņā ar "Financial Times" ziņoto Trampa administrācija draud apturēt PURL jeb Ukrainas prioritāro vajadzību saraksta programmu, vēsta "National security journal" publicists un bijušais ASV armijas speciālo uzdevumu spēku instruktors un virsnieks Stīvs Balestrjēri.
PURL ir NATO pārvaldīta iniciatīva, kas ļauj Ukrainas sabiedrotajiem iegādāties ASV ražotus ieročus, kuri pēc tam tiek piegādāti Kijivai.
Taču Vašingtona draud apturēt šo programmu, ja Ukraina nepārtrauks uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Kā ziņots, šie draudi ietver arī iespēju pārtraukt izlūkdatu nodošanu Ukrainai.Eiropas amatpersonas laikrakstam pastāstījušas, ka ASV aizsardzības resora pārstāvji aktīvi sazinājušies ar amatpersonām Kijivā un Eiropas valstu galvaspilsētās, lai skaidri darītu zināmu Vašingtonas nostāju.
Padomājiet, ko tas nozīmē.
Amerikas Savienotās Valstis draud atbruņot valsti, pret kuru notiek iebrukums, jo tā gūst panākumus vienā no cīņas par izdzīvošanu aspektiem. Un tas tiek darīts, lai aizsargātu valsti, kas aktīvi palīdz mūsu pretiniekam konfliktā Tuvajos Austrumos.
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Spiediena kampaņa vairs netiek slēpta
Tas nenotika pēkšņi, norāda Balestrjēri.
ASV amatpersonas 10. un 11. oktobrī sazinājās ar Eiropas un Ukrainas kolēģiem. Starp sarunu dalībniekiem bija arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska militārais padomnieks Pavlo Palisa, vēstīja "Liga.net".
Vēl pirms tam ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners Maiami brīdināja Ukrainas sarunu delegāciju, ka izlūkdatu piegāde varētu tikt pārtraukta.
9. oktobrī Tramps paziņoja par vienošanos ar Putinu dīzeļdegvielas jautājumā.
Dienu vēlāk viņš pieprasīja Zelenskim "sasodīts, beidziet taču" un, kā vēstīja "The Washington Post", paziņoja, ka Ukrainai pienācis laiks izvēlēties jaunu prezidentu.
Taču viņš nebilda ne vārda par to, ka Putinam būtu jāpārtrauc uzbrukumi Ukrainas civiliedzīvotājiem vai palīdzības sniegšana Irānai.
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Svētdien Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja par enerģētikas pamieru, kam jāstājas spēkā nekavējoties. Zelenskis norādīja, ka joprojām gaida sīkāku informāciju par šo vienošanos.
Krievija atbildēja ar triecieniem Harkivas termoelektrocentrālei TEC-5 un citiem objektiem.
Abiem Vašingtonas spiediena instrumentiem ir būtiska nozīme.
PURL ir mehānisms, ar kura palīdzību Eiropas sabiedrotie maksā par ASV ražotajiem ieročiem un nodrošina to piegādi Ukrainai.
Programmas apturēšana neietaupītu ASV nodokļu maksātājiem ne centa.
Tā vienkārši liegtu Eiropai iegādāties amerikāņu militāro aprīkojumu Ukrainas vajadzībām.
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Izlūkdatu apmaiņas pārtraukšanai būtu vēl nopietnākas sekas. Jāatgādina, ka bez ASV sniegtajiem mērķu noteikšanas datiem daudzi Ukrainas tālas darbības rādiusa ieroči faktiski zaudētu spēju efektīvi identificēt mērķus.
Saskaņā ar ASV, Eiropas un Ukrainas izlūkdienestu novērtējumiem Krievija ir nodevusi Teherānai satelītattēlus un radioelektroniskās izlūkošanas informāciju.
Šie dati palīdz Irānai noteikt ASV un sabiedroto militāro spēku atrašanās vietas Tuvajos Austrumos un veikt pret tiem triecienus.
Kāpēc Kijiva nepārtrauks uzbrukumus un kāpēc tai to nevajadzētu darīt
Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir smagi skāruši Krievijas ekonomiku.
Saskaņā ar tajā pašā "Liga.net" publikācijā minētajiem datiem Ukrainas uzbrukumu rezultātā no ierindas izsisti aptuveni 51% Krievijas naftas pārstrādes jaudu.
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Analītikas uzņēmums "Kpler" saskaitījis vismaz 25 Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, kurām uzbrukts kopš 2025. gada augusta. Savukārt šovasar pārstrādātās jēlnaftas apjoms nokrities līdz zemākajam līmenim vairāk nekā 20 gadu laikā.
Jūlijā Maskava aizliedza dīzeļdegvielas eksportu.
Šie uzbrukumi ir bijuši ļoti precīzi plānoti.
"The Washington Post" izmeklēšanā atklāts, ka Ukrainas dronu operatori apzināti mērķē uz naftas primārās destilācijas iekārtām un citām rūpnīcu sastāvdaļām, kuru remontu apgrūtina Rietumu sankcijas.
Kijiva to labi apzinās.
Kāda augsta ranga Ukrainas amatpersona laikrakstam "Financial Times" paziņojusi, ka Ukraina turpinās uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, vēsta "Kyiv Post".
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Naftas ieņēmumi finansē Putina karu, bet degviela nodrošina viņa armijas pārvietošanos.
Trieciens šai infrastruktūrai ar salīdzinoši lētiem droniem no simtiem kilometru attāluma ir viens no efektīvākajiem Ukrainas militāro resursu izmantošanas veidiem.
Kompromisa cena
Kā skaidrojis "Forbes", dīzeļdegvielas cenu pieaugums daudz lielākā mērā saistīts ar konfliktu Irānā un naftas transportēšanas ierobežojumiem caur Hormuza šaurumu, nevis Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Ukrainas droni gan pastiprina spiedienu uz tirgu, taču tie nav radījuši šo situāciju.
Zelenskis arī vairākkārt piedāvājis taisnīgu vienošanos.
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Ukraina pārtrauks uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām tajā dienā, kad Krievija pārtrauks uzbrukumus Ukrainas elektrotīklam un siltumapgādes infrastruktūrai. Zelenskis šo nostāju atkārtoti pauda svētdien.
Krievija jau četras ziemas ir centusies atstāt Ukrainas iedzīvotājus aukstumā un tumsā.
Vienpusēja uzbrukumu apturēšana nozīmētu, ka Kijivai jāatsakās no viena no saviem efektīvākajiem ieročiem, kamēr Maskava saglabātu iespēju turpināt savus uzbrukumus.
Turklāt Maskava vienlaikus palīdz ASV pretiniekam konfliktā ar Irānu.
Draudi pārtraukt PURL programmu un izlūkdatu apmaiņu nozīmē spiediena izdarīšanu uz nepareizo pusi.
Tas Eiropai signalizē, ka Vašingtona degvielas cenu dēļ var apturēt ieroču piegādes, par kurām Eiropa pati maksā. Tas Maskavai signalizē, ka stratēģija nogaidīt, līdz amerikāņi zaudēs apņēmību, joprojām darbojas.
Nekas no tā nepalīdzēs Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šoziem paliks bez elektrības.
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Vašingtona ķērās pie sava spēcīgākā spiediena instrumenta. Un tad pavērsa to pret nepareizo valsti, noslēdz Balestrjēri.