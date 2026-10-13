VIDEO: amerikāņu kalniņos ASV noticis nāvējošs incidents - miris viens, un ievainoti vairāki cilvēki
Pirmdien, 12. oktobrī, traģisks incidents izcēlās Džordžijas štatā, kur no amerikāņu kalniņu atrakcijas izkrita kāds vīrietis. Kā ziņo aculiecinieki, vīrietis izkrita no karuseļiem, atsitās pret citiem cilvēkiem un visbeidzot piezemējās uz "spoku mājas" jumta.
ASV mediji ziņo, ka incidents noticis ap plkst. 16.00, "Six Flags Over" atrakciju parkā, kas atrodas 24 kilometru attālumā no Atlantas pilsētas. No mediju helikopteriem publicētajos kadros redzams, ka incidents noticis amerikāņu kalniņos "Goliath", kurā vagoniņi apstājušies trases vidū.
Aculiecinieki vietējam televīzijas kanālam "11Alive" norāda, ka redzējuši vīrieti krītam no amerikāņu kalniņiem "Goliath". „Viņš nokrita un trīs reizes atsitās pret vagoniņu," pauda viens no viņiem. Cits aculiecinieks apgalvoja, ka kritiens redzams fotogrāfijā, ko atrakciju parks uzņem brauciena laikā. Amatpersonas pagaidām nav sniegušas sīkāku informāciju par notikušo.
Atrakciju parks "Six Flags" paziņoja, ka ir „dziļi satriekts par parkā notikušo incidentu, un pauda līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem. Parka pārstāvis sacīja, ka darbinieki kopā ar vietējām amatpersonām nekavējoties reaģēja uz notikušo un pa avārijas kāpnēm evakuēja pasažierus no trases augstākās daļas.
"Goliath" atrakcija tika atklāta 2006. gadā. Saskaņā ar parka tīmekļvietnē publicēto informāciju tās augstākais punkts sasniedz 60 metrus, straujākais kritums ir aptuveni 52 metrus augsts, un atrakcija sasniedz ātrumu līdz 112 kilometriem stundā.
Incidents noticis dažas nedēļas pēc tam, kad Six Flags parks Kalifornijas dienvidos paziņoja par populāro X2 amerikāņu kalniņu slēgšanu. Vairāk nekā 100 cilvēku bija apgalvojuši, ka pēc brauciena guvuši galvas traumas. "Six Flags" norādīja, ka atrakcija izturējusi vairākas drošības pārbaudes, taču pauda, ka parks nolēmis slēgt atrakciju, jo šāda esot „pareizā rīcība”. "Six Flags" ir lielākais atrakciju parku operators Ziemeļamerikā, kuram pieder parki ASV, Kanādā un Meksikā.