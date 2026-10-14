Sirskis skaidro, kāpēc nosūtīja Ukrainas karaspēku uz Kurskas apgabalu, nevis Pokrovskas aizsardzībai
Bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis intervijā BBC Ukrainas redakcijai skaidrojis, kāpēc 2024. gada vasarā pieņēma lēmumu nosūtīt Ukrainas karaspēku uzbrukumā Krievijas Kurskas apgabalā, nevis izmantot šos spēkus Pokrovskas aizsardzībai.
Bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis uzskata Kurskas operāciju par veiksmīgu militāru manevru. Viņš norāda, ka Krievija tolaik pie Pokrovskas bija koncentrējusi gandrīz 100 000 karavīru, tādēļ Ukrainas vienību pārvietošana uz šo frontes sektoru nebūtu mainījusi situāciju.
Sirskis skaidro: "Ir jāsaprot, ka šī operācija bija nepieciešamība. Ja atceramies 2024. gadu, tad pēc tam, kad pretinieks būtiski palielināja savu karavīru atalgojumu un paplašināja bruņoto spēku skaitlisko sastāvu, 2024. gada vasaras sākumā tas sāka uzbrukuma operācijas. Tās faktiski notika visos 13 operacionālajos virzienos, turklāt atsevišķos sektoros pretiniekam bija četrarpus reižu, bet dažkārt pat seškārtīgs pārsvars."
"Šādos apstākļos, kad Krievijas aviācija dominēja gaisā, mēs aizvadījām smagas aizsardzības kaujas. Ņemot vērā pretinieka ievērojamo pārsvaru, mums vienkārši bija jāizjauc tā plāni," turpina bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks.
Sīkāk par operācijas sagatavošanu
Sirskis pastāstīja, ka Ukrainas militārā vadība detalizēti izpētījusi visu frontes līniju un izvēlējusies Sumu virzienu, kur sākotnēji Krievija bija izvietojusi 26 000 karavīru.
Tomēr neveiksmīgā uzbrukuma laikā Harkivas virzienā Krievija pakāpeniski pārvietoja visus savus spēkus un militāros resursus no Sumu virziena uz Harkivas apgabalu. Tas Krievijas karaspēkam nedeva būtiskas priekšrocības, un tās vienības iestrēga kaujās pierobežā.
Sirska lēmumu sākt uzbrukuma operāciju Kurskas virzienā apstiprināja Ukrainas prezidents.
Rezultātā viena mēneša laikā Ukrainas aizsardzības spēki pārņēma kontroli pār 1273 kvadrātkilometriem Krievijas teritorijas. Savukārt Krievijas karaspēks bija spiests apturēt uzbrukumu visos operacionāli stratēģiskajos virzienos, izņemot Pokrovskas virzienu.
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Krievija uz Kurskas fronti pārvietoja aptuveni 70 000 karavīru, tostarp gaisa desanta vienības, jūras kājniekus un savas vislabāk sagatavotās motorizēto strēlnieku vienības.
"Tas faktiski deva mums iespēju sagatavot rezerves, ļaut karavīriem nedaudz atvilkt elpu un atjaunot to vienību kaujasspējas, kuras smagajās kaujās bija cietušas zaudējumus. Tādējādi Kurskas operācija arī būtiski paaugstināja mūsu karavīru morāli," sacīja Sirskis.
Kāpēc spēki netika nosūtīti Pokrovskas aizsardzībai?
Žurnālists norādīja, ka tikmēr Krievijas spēki bija spējuši strauji pavirzīties Pokrovskas virzienā, un jautāja ģenerālim, vai Kurskas operācijai izmantotos resursus nebūtu bijis lietderīgāk novirzīt austrumu frontes aizsardzībai.
Sirskis atbildēja: "Nē, tas nebūtu bijis labāk. Lieta tāda, ka uzbrukuma grupējumā Kurskas virzienā tika izmantotas tikai trīs nepilnīgi nokomplektētas desanta triecienbrigādes un divi triecienbataljoni.
Otrajā ešelonā tika iesaistītas arī citas vienības, kuru uzdevums bija nostiprināt ieņemtās pozīcijas, taču arī tās bija nokomplektētas tikai 60–70% apmērā. Šīs vienības faktiski noturēja fronti attiecīgajā sektorā un virzījās uz priekšu tikai aiz brigādēm. To galvenais uzdevums bija nostiprināties ieņemtajā teritorijā un to noturēt.
Divas brigādes operācijai gatavojās mēnesi. Trešā – 95. brigāde – tikko bija izgājusi no smagām kaujām Toreckas virzienā, un tai bija ļoti maz laika kaujasspēju atjaunošanai.
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Tāpēc praksē tikai viena brigāde uzbruka pilnā sastāvā, bet pārējās divas sākotnēji uzbrukumā piedalījās katra ar diviem bataljoniem. To trešie bataljoni pievienojās vēlāk, kad bija atjaunojuši kaujasspējas.
Tātad, ja šīs vienības būtu nosūtītas uz Pokrovskas fronti – un mēs Pokrovskas virzienu sadalām divos atsevišķos sektoros, Dobropiļļas un Pokrovskas –, tur Krievija bija koncentrējusi gandrīz 100 000 karavīru lielu grupējumu.
Šīs divas brigādes un vēlāk arī trešā, ņemot vērā to tehnisko stāvokli, nebūtu spējušas mainīt situāciju.
Savukārt Kurskas virzienā pretiniekam bija ļoti vāja aizsardzība. Valsts robežu apsargāja galvenokārt obligātā dienesta karavīri, kuru vienības bija izstieptas plašā frontes līnijā.
Daži bataljoni aizsargāja 10 kilometru garus iecirkņus, citi – pat 12 kilometrus. Tādēļ aizsardzība tur patiešām bija vāja, un tieši tas ļāva mūsu spēkiem gūt tik ievērojamus panākumus.
Kad pretinieks sāka pārvietot savas vienības, tas notika haotiski, jo patiešām bija sākusies panika. Es atceros, cik ļoti Krievijas mediji tolaik satraucās par mūsu labāko brigāžu virzīšanos uz priekšu.
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Pārvietotās vienības tika nekavējoties iesaistītas kaujās un arī cieta milzīgus zaudējumus.
Saskaņā ar pašu krievu datiem atsevišķās dienās Kurskas frontes kauju laikā pretinieka zaudējumu attiecība pret mūsējiem sasniedza pieci pret vienu.
Citiem vārdiem sakot, pretinieks, steigā pārejot aizsardzībā, cieta piecas reizes lielākus zaudējumus nekā mūsu karaspēks, kas devās uzbrukumā.
"Ceru, ka tas atbild uz jūsu jautājumu," savu atbildi noslēdz Sirskis.
Sirskis atbildēja arī uz citiem žurnālistu jautājumiem, kā arī skaidroja to, Ukraina ir salauzusi Krievijas spēju virzīties uz priekšu un stabilizējusi frontes līniju. Vairāk par to lasi šeit.