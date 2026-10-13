Eiropā gaidāmi oktobra vidum neierasti laikapstākļi
Oktobra vidū dažos Eiropas reģionos gaidāms vēlīns karstuma vilnis.
Kamēr Latvijā saglabāsies rudenim raksturīgi laikapstākļi, kontinenta dienvidos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +30…+33 grādiem, vēsta "dobrapogoda24".
Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm no 13. līdz 17. oktobrim īpaši silts laiks gaidāms Pireneju pussalā. Karstums aptvers Portugāles dienvidu un dienvidaustrumu daļu, kā arī Spānijas centrālos un dienvidrietumu reģionus. Atsevišķās vietās gaisa temperatūra ēnā, divu metru augstumā virs zemes, sasniegs +30…+33 grādus.
Tiešos saules staros un pilsētu apbūvētajās teritorijās karstums var būt vēl lielāks.
Gaidāmo karstuma vilni izraisīs augsta atmosfēras spiediena apgabals. Tā ietekmē Eiropas dienvidos un dienvidrietumos, neraugoties uz rudens vidu, saglabāsies vasarīgi laikapstākļi.
Sagaidāms, ka atsevišķos reģionos gaisa temperatūra var pārsniegt klimatisko normu par 6–13 grādiem. Jau iepriekšējā dienā Spānijas pilsētās Mursijā un Šativā tika reģistrēti attiecīgi +30,3 un +30,1 grādi.
Tādējādi Portugāles un Spānijas dienvidi tuvākajās dienās kļūs par vieniem no karstākajiem Eiropas reģioniem. Tur joprojām būs iespējams izbaudīt gandrīz vasarīgus laikapstākļus un pavadīt atvaļinājumu bez tūristu pūļiem, kas raksturīgi aktīvajai tūrisma sezonai.
Savukārt Latvijā situācija būs citāda – karstuma atgriešanās nav gaidāma. Gaisa temperatūra naktīs būs +4..+12 grādi, maksimālā temperatūra dienā sasniegs +9..+15 grādus. Līdzīga gaisa temperatūra saglabāsies visu šo nedēļu, dažkārt gaidāms lietus.
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