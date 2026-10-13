Ukrainas armija atguvusi ievērojamu daļu no 2023. gadā izveidotās spēcīgās aizsardzības līnijas pie Veļikas Novosilkas
Ukrainas aizsardzības spēki guvuši nozīmīgus panākumus pie Veļikas Novosilkas, atgūstot ievērojamu daļu no 2023. gadā izbūvētās spēcīgās aizsardzības līnijas.
Veļikas Novosilkas virzienā Ukrainas karaspēks turpina uzbrukumu plašā frontes sektorā pret Krievijas 29. armiju. Saskaņā ar jaunākajiem atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) datiem, tostarp ģeogrāfiski lokalizētiem videoierakstiem, satelītattēliem un ziņojumiem "Telegram" kanālos, Ukrainas bruņotie spēki turpina uzbrukuma operācijas frontes dienvidu sektorā un pavirzījušies uz priekšu par vairākiem kilometriem.
Par to savā blogā raksta pazīstamais OSINT eksperts Klemāns Molēns.
Operācijas notiek Ukrainas desanta triecienvienību vadībā. Šim frontes sektoram paredzētais spēku grupējums tika izveidots īpaši šā gada sākumā. Tam pretī stājas Krievijas 29. armija, kas saskaras ar arvien lielākām grūtībām.
Sarežģīta situācija veidojas arī Novopavļivkas virzienā. Pēc Krievijas 41. armijas pārvietošanas uz Dobropiļļas apkaimi šajā rajonā palicis maz vienību, kas spētu nodrošināt aizsardzību.
Ziemeļos Ukrainas karaspēks virzās no Novopavļivkas Dačnes virzienā. Krievijas iefiltrēšanās grupas turpina mēģinājumus uzbrukt Ivanivkas virzienā, taču tām neizdodas sasniegt iepriekš atbrīvotās teritorijas.
Ukrainas karavīri turpina forsēt Mokri Jalas upi un nelielās grupās iespiežas dziļi pretinieka kontrolētajā teritorijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar pieejamajām ziņām kaujas Komaras apbūvētajā teritorijā turpinās jau vairāk nekā mēnesi. Par to liecina regulārās Ukrainas pozīciju apšaudes meža joslās un apdzīvotajās vietās uz ziemeļiem un rietumiem no ciema.
On the Velika Novosilka front, Ukraine 🇺🇦 continues to make advances on a large front against Russia 🇷🇺's 29th Army Based on incomplete information available via OSINT (geolocated videos, satellite imagery, and Telegram channels updates), Ukrainian forces are continuing offensive operations along the southern front and have advanced several kilometers. These operations are being conducted under the command of the DShV (Air Assault Forces), a formation established specifically for this sector earlier in the year, facing the Russian 29th Army, which is grappling with mounting difficulties. The Novopavlivka sector is also in a precarious state following the redeployment of the 41st Army toward Dobropillia, leaving few defensive units in the area. 🔹To the north, Ukrainian forces are advancing from Novopavlivka toward Dachne, while Russian infiltration units continue to attempt attacks toward Ivanivka (though without reaching previously liberated areas). 🔹Ukrainian troops continue to cross the Mokri Yali River and are infiltrating deep into the area in small groups. Urban combat has reportedly been underway in Komar for over a month, evidenced by the frequent shelling of their positions in the forests and villages to the north and west. 🔹At the same time, it appears they have entered Fedorivka, although there is currently no visual evidence to confirm this. 🔹Further south, Ukrainian forces have reached a significant portion of the second line of defense established in 2023, extending almost to the Mokri Yali River. According to various Russian and Ukrainian Telegram channels, Shevchenko is reportedly under Ukrainian control, with continued, though unconfirmed, advances to the south and east. There is only a single piece of visual evidence showing Ukrainian troops in Shevchenko. For the time being, I prefer to maintain a large "gray zone" due to the lack of information and the frequent presence of Russian soldiers behind Ukrainian lines. The Ukrainians' main success is having reached the Mokri Yali River, a difficult obstacle for Russian forces to cross, thereby distancing key urban centers and roads in the Dnipropetrovsk region (the junction between Zaporizhzhia and Donetsk) from the front line. At the same time, Ukrainian forces have retaken a significant portion of the 2023 defensive line, specifically the bunkers that allow for the establishment of strong positions for drone operators. What comes next? For now, the Ukrainians appear to be focusing on urban combat in Komar and Sevchenko. Should these settlements fall, they would provide two key villages where forces could be concentrated and concealed ahead of winter. Meanwhile, several pontoon bridges have been destroyed at Velyka Novosilka, as the small town—the region's primary logistics hub—comes under increasing pressure. Thank you for following along. The information presented here is based solely on open-source data that is at least 10 days old; both Russian and Ukrainian forces are avoiding the release of information regarding this sector, which complicates research efforts.— Clément Molin (@clement_molin) October 12, 2026
Vienlaikus, spriežot pēc pieejamās informācijas, Ukrainas karavīri iegājuši Fedorivkā, lai gan vizuālu apstiprinājumu tam pagaidām nav.
Tālāk uz dienvidiem Ukrainas spēki sasnieguši ievērojamu daļu no otrās aizsardzības līnijas, kas izbūvēta 2023. gadā un stiepjas gandrīz līdz Mokri Jalas upei.
Saskaņā ar dažādu Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanālu ziņojumiem Ševčenko, iespējams, atrodas Ukrainas kontrolē. Tāpat tiek ziņots par turpmāku virzību uz dienvidiem un austrumiem, taču šī informācija pagaidām nav apstiprināta.
"Ir tikai viens videoieraksts, kurā Ukrainas karavīri redzami Ševčenko. Pagaidām es dodu priekšroku tam, lai šeit saglabātu plašu "pelēko zonu", jo trūkst informācijas un Krievijas karavīri bieži atrodas Ukrainas vienību aizmugurē," skaidro Molēns.
Ukrainas karaspēka galvenais panākums ir Mokri Jalas upes sasniegšana, jo Krievijas spēkiem to būs grūti forsēt.
Tas ļauj atvirzīt frontes līniju tālāk no stratēģiski svarīgajām Dnipropetrovskas apgabala pilsētām un autoceļiem, kas atrodas Zaporižjas un Doneckas apgabalu tuvumā.
Turklāt Ukrainas spēki atguvuši kontroli pār ievērojamu daļu no 2023. gadā izbūvētās aizsardzības līnijas, tostarp bunkuriem, kuros iespējams ierīkot labi aizsargātas pozīcijas dronu operatoriem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kas notiks tālāk?
Pagaidām Ukrainas karavīri, šķiet, koncentrējas uz kaujām par Komaru un Ševčenko. Ja šīs apdzīvotās vietas nonāks Ukrainas kontrolē, tās kļūs par diviem nozīmīgiem atbalsta punktiem, kuros pirms ziemas iestāšanās varēs koncentrēt karaspēku un nodrošināt tam patvērumu.
Tikmēr Veļika Novosilkā iznīcinātas vairākas pontonu pārceltuves. Spiediens uz šo nelielo apdzīvoto vietu, kas ir galvenais loģistikas mezgls reģionā, turpina pieaugt.