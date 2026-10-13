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Ukrainas armija atguvusi ievērojamu daļu no 2023. gadā izveidotās spēcīgās aizsardzības līnijas pie Veļikas Novosilkas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ukrainas aizsardzības spēki guvuši nozīmīgus panākumus pie Veļikas Novosilkas, atgūstot ievērojamu daļu no 2023. gadā izbūvētās spēcīgās aizsardzības līnijas.

Ukrainas armija atguvusi ievērojamu daļu no 2023. ...

Veļikas Novosilkas virzienā Ukrainas karaspēks turpina uzbrukumu plašā frontes sektorā pret Krievijas 29. armiju. Saskaņā ar jaunākajiem atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) datiem, tostarp ģeogrāfiski lokalizētiem videoierakstiem, satelītattēliem un ziņojumiem "Telegram" kanālos, Ukrainas bruņotie spēki turpina uzbrukuma operācijas frontes dienvidu sektorā un pavirzījušies uz priekšu par vairākiem kilometriem.

Par to savā blogā raksta pazīstamais OSINT eksperts Klemāns Molēns.

Operācijas notiek Ukrainas desanta triecienvienību vadībā. Šim frontes sektoram paredzētais spēku grupējums tika izveidots īpaši šā gada sākumā. Tam pretī stājas Krievijas 29. armija, kas saskaras ar arvien lielākām grūtībām.

Sarežģīta situācija veidojas arī Novopavļivkas virzienā. Pēc Krievijas 41. armijas pārvietošanas uz Dobropiļļas apkaimi šajā rajonā palicis maz vienību, kas spētu nodrošināt aizsardzību.

Foto: Ekrānuzņēmums
Ukrainas aizstāvji Novopavļivkas virzienā ar dronu uzbrūk krievu okupantam.
Ukrainas aizstāvji Novopavļivkas virzienā ar dronu uzbrūk krievu okupantam.

Ziemeļos Ukrainas karaspēks virzās no Novopavļivkas Dačnes virzienā. Krievijas iefiltrēšanās grupas turpina mēģinājumus uzbrukt Ivanivkas virzienā, taču tām neizdodas sasniegt iepriekš atbrīvotās teritorijas.

Ukrainas karavīri turpina forsēt Mokri Jalas upi un nelielās grupās iespiežas dziļi pretinieka kontrolētajā teritorijā.

Saskaņā ar pieejamajām ziņām kaujas Komaras apbūvētajā teritorijā turpinās jau vairāk nekā mēnesi. Par to liecina regulārās Ukrainas pozīciju apšaudes meža joslās un apdzīvotajās vietās uz ziemeļiem un rietumiem no ciema.

Vienlaikus, spriežot pēc pieejamās informācijas, Ukrainas karavīri iegājuši Fedorivkā, lai gan vizuālu apstiprinājumu tam pagaidām nav.

Tālāk uz dienvidiem Ukrainas spēki sasnieguši ievērojamu daļu no otrās aizsardzības līnijas, kas izbūvēta 2023. gadā un stiepjas gandrīz līdz Mokri Jalas upei.
Saskaņā ar dažādu Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanālu ziņojumiem Ševčenko, iespējams, atrodas Ukrainas kontrolē. Tāpat tiek ziņots par turpmāku virzību uz dienvidiem un austrumiem, taču šī informācija pagaidām nav apstiprināta.

"Ir tikai viens videoieraksts, kurā Ukrainas karavīri redzami Ševčenko. Pagaidām es dodu priekšroku tam, lai šeit saglabātu plašu "pelēko zonu", jo trūkst informācijas un Krievijas karavīri bieži atrodas Ukrainas vienību aizmugurē," skaidro Molēns.

Ukrainas karaspēka galvenais panākums ir Mokri Jalas upes sasniegšana, jo Krievijas spēkiem to būs grūti forsēt.

Tas ļauj atvirzīt frontes līniju tālāk no stratēģiski svarīgajām Dnipropetrovskas apgabala pilsētām un autoceļiem, kas atrodas Zaporižjas un Doneckas apgabalu tuvumā.

Turklāt Ukrainas spēki atguvuši kontroli pār ievērojamu daļu no 2023. gadā izbūvētās aizsardzības līnijas, tostarp bunkuriem, kuros iespējams ierīkot labi aizsargātas pozīcijas dronu operatoriem.

Kas notiks tālāk?

Pagaidām Ukrainas karavīri, šķiet, koncentrējas uz kaujām par Komaru un Ševčenko. Ja šīs apdzīvotās vietas nonāks Ukrainas kontrolē, tās kļūs par diviem nozīmīgiem atbalsta punktiem, kuros pirms ziemas iestāšanās varēs koncentrēt karaspēku un nodrošināt tam patvērumu.

Tikmēr Veļika Novosilkā iznīcinātas vairākas pontonu pārceltuves. Spiediens uz šo nelielo apdzīvoto vietu, kas ir galvenais loģistikas mezgls reģionā, turpina pieaugt.

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