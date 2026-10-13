Vācijā aizturēti divi Turcijas pilsoņi saistībā ar ugunsgrēku "Starlink" objektā Polijā
Vācijas varas iestādes ir aizturējušas divus Turcijas pilsoņus aizdomās par ugunsgrēka izraisīšanu "Starlink" satelītsakaru stacijā Polijā, pirmdien paziņoja Polijas prezidents Donalds Tusks.
"Polijas dienestu vārdā Vācijas policija aizturēja divus Turcija pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par "Starlink" stacijas aizdedzināšanu Mazovijas vojevodistē" valsts centrālajā daļā, Turks rakstīja platformā "X".
Viņš piebilda, ka "šis ir vēl viens hibrīdkara akts" un ka abi aizdomās turētie "atbildēs Polijas tiesu sistēmas priekšā".
Stacija, kas pieder valsts telekomunikāciju uzņēmumam "Exatel", tiek izmantota, cita starpā, interneta datplūsmas nodrošināšanai caur Poliju, arī uz Ukrainu. To izmanto arī "SpaceX" sistēmas, kas nodrošina savienojumu ar "Starlink" termināļu palīdzību.
Uzbrukums notika 23. septembrī vēlu vakarā, bet arī pēc tā stacija turpināja darboties.
24. septembrī Polijas digitālo lietu ministrs Kšištofs Gavkovskis paziņoja raidsabiedrībai TVP, ka "šis sabotāžas akts tika apzināti plānots, lai apturētu stacijas darbību, tādējādi pārtraucot interneta piekļuvi dažādām iestādēm, arī Ukrainas armijai".
"Daudz kas liecina, ka mums ir darīšana ar nākamās hibrīdkara fāzes elementu," norādīja Gavkovskis.
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Kopš Krievija 2022. gada februārī sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, Polijā notikuši vairāki Krievijas sabotāžas akti.
Polija ir kļuvusi par galveno loģistikas mezglu Rietumu militārā un humānā atbalsta transportēšanai uz Ukrainu.
Tusks septembrī brīdināja, ka Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver dronu un raķešu "hibrīda" triecienus Kijivas sabiedrotajiem.