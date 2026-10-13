Sirskis: "Ukraina ir apturējusi Krievijas spēju virzīties uz priekšu!"
Pēc vairāku mēnešu ilga Krievijas spiediena Ukraina ir salauzusi Krievijas spēju virzīties uz priekšu un stabilizējusi frontes līniju, savā pirmajā intervijā pēc atsaukšanas no amata medijam BBC norādīja bijušais Ukrainas armijas komandieris Oleksandrs Sirskis.
Viņš norādīja, ka Krievijai 2026. gada pirmajos sešos mēnešos izdevies ieņemt kopumā tikai 61 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas. "Tas liecina, ka frontes līnija ir stabilizēta," uzsvēra Sirskis. Šo tendenci apstiprinājis arī Kara pētījumu institūts (ISW), kas secinājis to, ka 2026. gada septembrī Maskava zaudēja vairāk teritorijas nekā ieņēma.
Bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks frontes pašreizējo sastingumu skaidroja ar atšķirību zaudējumos, tehnoloģiju attīstību un Ukrainas stratēģiju: uzbrukt vājākajām vietām Krievijas aizsardzībā, vienlaikus citos frontes sektoros ierobežojot Krievijas virzību.
Sirskis arī atklāja, ka Maskavas kopējie cilvēku zaudējumi karā ir ievērojami lielāki nekā Ukrainas. "Skaitot tikai kritušos karavīrus, Krievijas zaudējumi ir līdz 11 reizēm lielāki," viņš norādīja. Apvienotās Karalistes izlūkdienestu vadītāji lēš, ka Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma uzsākšanas 2022. gadā Ukrainā ir zaudējusi aptuveni pusmiljonu karavīru.
Noliedz kritiku, ka viņš esot „vecās skolas” komandieris
Ģenerālis Sirskis zaudēja darbu pēc publiskām domstarpībām ar tā laika Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Federovu, kurš arī tika atbrīvots no amata. Daļa kritiķu apgalvoja, ka Sirskis esot bijis pārāk "vecmodīgs", lai vadītu Ukrainas jaunos, tehnoloģiski attīstītos spēkus.
Tomēr bijušais virspavēlnieks šādai kritikai nepiekrīt. Sirskis apgalvo, ka domstarpības viņa un bijušā aizsardzības ministra starpā radušās tāpēc, ka Fedorovs, iepērkot ieročus, „neņēma vērā armijas intereses”. Viņaprāt, ministrs radījis „nelīdzsvarotu” situāciju armijā, dodot priekšroku droniem un nepievēršot pietiekamu uzmanību tādam frontē nepieciešamām aprīkojumam kā bezpilota sauszemes transportlīdzekļi, pikapi un motocikli. Pat dronu ziņā, Sirskis norāda, pastāvēja trūkums, jo armija saņēma tikai pusi no nepieciešamā.
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Tāpat Sirskis vērsa uzmanību, ka tieši viņa laikā dronu izmantošna sasniedza jaunu un nepieredzētu līmeni, tai skaitā, ar tiem tika veikti triecieni dziļi triecieni Krievijas teritorijā, kas sniedzās vairāk nekā 2000 km attālumā aiz ienaidnieka līnijām.
Viņš norādīja, ka Ukraina bija pirmā valsts, kas viņa pakļautībā izveidoja Bezpilota sistēmu spēkus kā atsevišķu bruņoto spēku atzaru, un tagad, droni veido 80% no Krievijas zaudējumiem.
Par operāciju Kurskā un Krievijas skaitlisko pārākumu
Daļa karavīru iepriekš kritizējuši Sirski par to, ka par atkāpšanos tiek pavēlēts novēloti - nereti par vēlu vai brīžos, kad karavīrus gandrīz ir ielencis Krievijas karaspēks. Un Sirskis nenoliedza, ka šāda problēma frontes līnijā patiešām pastāv, bet vērsa uzmanību uz to, ka Ukraina cīnās ar armiju, kas skaitliskajā ziņā un tehnoloģiju apjomā ir pārāka.
Viņš sacīja, ka 2025. gadā reaktīvo lidmašīnu un bumbu attiecība bija 18 pret vienu Maskavas labā. Tajā pašā gadā Krievijai bija divarpus reizes vairāk artilērijas vienību un šāviņu nekā Ukrainai. Un ar četriem miljoniem militāri apmācītu vīru, kurus viņi var mobilizēt, Krievijas spēki var radīt iespējas izlauzties cauri, viņš apgalvoja.
Viena no Sirska slavenākajām operācijām bija iebrukums Krievijas Kurskas apgabalā, kas sākās 2024. gada augustā, kas noslēdzās ar atkāpšanos nākamajā pavasarī. Sirskis pauda, ka šis iebrukums bija „nepieciešamība”, jo Krievijas spēki tolaik galvenajos frontes virzienos bija līdz sešām reizēm pārāki. Viņš sacīja, ka operācija palīdzēja izjaukt Krievijas ofensīvu, piespieda Maskavu pārvietot karaspēku un deva Ukrainas brigādēm austrumos un dienvidos laiku atgūties.
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Karadarbībā aizvien lielāka nozīme būs tehnoloģijām
Sirskis veltīja arī stingrus vārdus atsevišķiem Eiropas sabiedrotajiem, kuri šaubās, ka Krievijai varētu būt teritoriālas ambīcijas ārpus Ukrainas. Viņš ieteica Eiropas partneriem sākt gatavoties iespējamai eskalācijai jau tagad un "atmest visas ilūzijas" par to, ka [karš] nesāksies".
Viņš arī teica, ka tic, ka Ukrainas karš kļūs vēl tehnoloģiskāks. Būs vairāk robotu, automatizētu sistēmu un mākslīgā intelekta (MI). "Pat parastajiem ieročiem tagad ir uz MI balstīta vadības sistēma, lai uzlabotu to spējas," viņš teica. Viņš norādīja, ka jaunās tehnoloģijas var dot jaunu dzīvi tādiem parastajiem ieročiem kā tanki. "Gan Krievija, gan Ukraina tagad sacenšas, lai izstrādātu "aktīvās aizsardzības sistēmas", lai aizsargātu bruņumašīnas, sacīja Sirskis.
Taču viņš uzstāja, ka "cilvēka loma kaujas laukā paliks noteicoša, jo cilvēkiem būs jākontrolē šīs sistēmas".
Sirskis Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amatā tika iecelts 2024. gadā. Pirms iecelšanas amatā viņš izpelnījās atzinību par Kijivas aizstāvēšanu Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā un veiksmīgu pretuzbrukumu uz austrumiem no Harkivas 2022. gada rudenī.