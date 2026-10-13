Putins vienošanos vēlas vairāk nekā Zelenskis, apgalvo Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien, runājot ar žurnālistiem, apgalvoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vienošanos vēloties panākt vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Atbildot uz žurnālista jautājumu par Krievijas uzbrukumiem enerģētikas objektiem, neskatoties uz to, ka Tramps bija paziņojis par uguns pārtraukšanu enerģētikas nozarē, ASV prezidents sacīja: "Nu, man būtu jāiepazīstas ar situāciju un jāizvērtē, jo pārkāpumi ir bijuši abās pusēs."
Uz jautājumu, kā viņš plāno pārliecināt Putinu ievērot pamieru, Tramps atbildēja: "Man šķiet, ka patiesībā viņš vēlas noslēgt vienošanos, un mums ir jāpanāk, lai Zelenskis arī vēlas noslēgt vienošanos."
Kad Trampam turpināja uzdot jautājumus par to, kāpēc viņš uzskata, ka Putins ir ieinteresēts vienošanās noslēgšanā, neraugoties uz uzbrukumu turpināšanu Ukrainai, Tramps atkal atturējās no Kremļa kritizēšanas.
"Es uzskatu, ka viņi noslēgs vienošanos. Es patiesībā uzskatu, ka Putins vēlas noslēgt vienošanos vairāk nekā Zelenskis," pauda Tramps.
Sarunas gaitā, atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai Ukraina un Krievija ir piekritušas uguns pārtraukšanai enerģētikas nozarē, Tramps žurnālistiem sacīja: "Viņi piekrita. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka es teicu: "Jūs piekrītat." Tāpēc. Viņi piekrita, jo es teicu, ka viņi piekrīt, un šī lieta ir jānokārto."