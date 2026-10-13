14 gadus vecs pusaudzis Francijas skolā sarīko apšaudi - ievainots direktors un skolotājs
14 gadus ves zēns pirmdien atklāja uguni ar medību bisi kādā Francijas skolā, ievainojot direktoru un skolotāju, pirms viņu atbruņoja personāla darbinieks, paziņoja vietējās varas iestādes.
Apšaude notika Žozefa-Lakanala koledžā Obaņas pilsētā, kas atrodas valsts dienvidos netālu no Marseļas. Tajā vēl viens cilvēks guva šautu skrambu, paziņoja policija.
Varas iestādes uzskata, ka šis incidents nav saistīts ar vidusskolu protestiem, kas pēdējās nedēļās satricinājuši Franciju. "Šo koledžu neskāra vidusskolu audzēkņu protesti," paziņoja policija.
Aizdomās turētais atnāca, nesot ģitāras somu, un no tās izņēma garu šaujamieroci, sacīja Marseļas prokurora vietniece Odrija Žuanetona.
Pusaudzis raidīja vismaz četrus šāvienus, tostarp klasē ar skolotājiem un skolēniem, atstājot zīmi uz tāfeles, viņa piebilda.
Abi ievainotie - 53 gadus vecais direktors un 37 gadus vecais skolotājs - nav kritiskā stāvoklī.
"Aizdomās turētais vēl nezināmu iemeslu dēļ izšāva uz direktoru, kuram trāpīja skrošu krusa augšstilbos un muguras lejasdaļā," sacīja Bušdironas departamenta prefekts Žaks Vitkovskis. Pēc tam pusaudzis izšāva uz skolotāju, kuram skrotis trāpīja augšstilbā.
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Pusaudzim nebija nekādas likumpārkāpumu vai radikalizācijas vēstures, piebilda prefekts.