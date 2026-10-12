Nedēļā viena konservu kārba un ūdens no zemes - ukraiņu gūstā nonākušie Krievijas karavīri atklāj skarbos apstākļus frontē
Ukrainas jūras kājnieki veiksmīgi īstenojuši aptuveni mēnesi plānotu militāro operāciju Pokrovskas virzienā, attīrot no Krievijas karavīriem aptuveni sešus kvadrātkilometrus plašu teritoriju. Operācijas laikā sagūstīti arī divi Krievijas karavīri, kuru stāstītais atklāj smagus apstākļus okupantu rindās – nepietiekamu apmācību, pārtikas un ūdens trūkumu, kā arī nevēlēšanos turpināt karot.
Ukrainas 40. atsevišķās jūras kājnieku brigādes komandiera vietnieks ar izsaukuma signālu "Karij" pastāstījis, ka operācija ar kodēto nosaukumu "Audits" plānota aptuveni mēnesi. Tajā iesaistītas izlūkošanas vienības, kājnieku grupas un bezpilota lidaparātu operatori.
"Operāciju īstenojām bez zaudējumiem, vienlaikus nodarot zaudējumus pretiniekam. Ieguvām daudz izlūkošanas informācijas. Pretinieku vēl sagaida daudz pārsteigumu," norādījis komandiera vietnieks.
Jau septembra beigās brigāde ziņoja, ka operācijas laikā attīrījusi piecus kvadrātkilometrus plašu teritoriju un apturējusi Krievijas karavīru iefiltrēšanos konkrētajā frontes posmā. Tagad komandiera vietnieks precizējis, ka operācijas rezultātā attīrīti aptuveni seši kvadrātkilometri.
Tomēr īpašu uzmanību izpelnījies viņa stāstītais par sagūstītajiem Krievijas karavīriem. Pēc komandiera vietnieka teiktā, sagūstītie ir tipiski Krievijas kājnieki, kuri pirms nosūtīšanas uz fronti izgājuši vien divu nedēļu apmācību.
"Mēnesis paiet pārbraucienos un dokumentu kārtošanā. Tad divas nedēļas apmācības – un kaujā. Līdz pozīcijām krievi iet nedēļu vai pat divas," viņš stāsta.
Vēl dramatiskāka esot situācija ar karavīru apgādi. Pēc Ukrainas komandiera vietnieka teiktā, Krievijas karavīriem netiek nodrošināts pietiekams pārtikas un dzeramā ūdens daudzums. "Viņus nebaro, viņiem nedod ūdeni. Viena paciņa nedēļā ar kaut kādu sautētas gaļas konservu bundžu, bet ūdeni dzer no tā, kas atrodams zem kājām," apstākļus raksturojis virsnieks.
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Viņš apgalvo, ka daļa Krievijas karavīru pēc ilgstošas pārvietošanās līdz kaujas pozīcijām vairs nevēlas cīnīties. Ja viņus pirms tam nenogalina Ukrainas droni vai sauszemes vienības, viņi mēdzot padoties gūstā. "Tāpēc pretinieks ir demoralizēts un nesagatavots," secinājis komandiera vietnieks.
Pokrovskas virziens joprojām ir viens no intensīvākajiem kauju rajoniem Ukrainā. Krievijas spēki šajā frontes sektorā izmanto nelielas kājnieku grupas, kas cenšas nemanāmi iefiltrēties Ukrainas aizsardzības pozīcijās.