Saūda Arābijā pēc uzbrukumiem apturēta gaisa satiksme - tūkstošiem pasažieru plāni apdraudēti
Pēc uzbrukumiem Rijādas starptautiskajai lidostai gaisa satiksme Saūda Arābijas galvaspilsētā paliks slēgta vēl vairākas dienas.
Lidojumu aizliegums paliks spēkā līdz svētdienas pusnaktij. Kā iemesls šādam lēmumam minēti "preventīvie pasākumi". Saūda Arābijas civilās aviācijas pārvalde paziņoja, ka šajā laikā jāveic papildu pasākumi, lai garantētu lidojumu drošību.
Bahreinas valstij piederošā aviokompānija "Gulf Air", kā arī "Lufthansa Group" aviokompānijas ir starp tiem pārvadātājiem, kas uz laiku ir apturējuši lidojumus uz Rijādu.
Lidojumu izsekošanas platformas "Flightradar24" dati liecina, ka gaisa satiksme pamatīgi traucēta arī Dammāmā, valsts austrumos, kur nesen arī notikuši uzbrukumi, un piekrastes pilsētā Džidā, valsts rietumos.
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) ziņu portāls "Gulf Business" ziņoja, ka uzbrukumu dēļ Saūda Arābijā atcelti gandrīz 1500 lidojumi.
Jemenas hutieši ir pastiprinājuši uzbrukumus Saūda Arābijai, mērķējot, cita starpā, uz lidostām un naftas objektiem. Pēdējās dienās Saūda Arābija ziņojusi par uzbrukumiem starptautiskajai lidostai Rijādā, kur nedēļas nogalē vienā no smagākajiem uzbrukumiem Rijādai pēdējo gadu laikā gāja bojā vismaz 12 cilvēki un vairāk nekā 300 citi tika ievainoti.
Tikmēr Saūda Arābijas valdība cenšas radīt mieru un stabilitāti. "Vārds "bailes" Saūda Arābijas vārdnīcā nepastāv," pirmdien enerģētikas jautājumiem veltītā kongresā Rijādā paziņoja Saūda Arābijas enerģētikas ministrs.