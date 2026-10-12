Lielbritānija atkal raugās Eiropas Savienības virzienā - novembrī gaidāmas svarīgas sarunas
Lielbritānijas un Eiropas Savienības (ES) pārstāvji 20. novembrī Briselē tiksies samitā, lai stiprinātu savstarpējās attiecības, pirmdien paziņojušas abas puses.
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems norādīja, ka Krievijas mēģinājumi iejaukties Eiropas politikā, tostarp Lielbritānijas "Brexit" referendumā, parāda, kāpēc Londonai jāveido ciešākas attiecības ar ES, piebilstot, ka "pašreizējā situācija nav pietiekami laba".
Pagājušajā mēnesī Bērnems savā pirmajā runā Leiboristu partijas konferencē kā premjerministrs teica, ka breksits ir nodarījis "vairāk ļauna nekā laba" un ka minimālā tirdzniecības vienošanās, kas Lielbritānijai ir ar ES, kavē valsts attīstību. Viņš teica, ka centīsies panākt politisku konsensu par jaunām attiecībām, un starp nākotnes iespējām ir arī atkārtota pievienošanās blokam.
Bērnems teica, ka samitā 20. novembrī abas puses apspriedīs tirdzniecības līgumu par pārtiku un dzērieniem, līgumus par enerģētiku un emisijas tirdzniecību, "jaunu jauniešu pieredzes apmaiņas programmu un ciešāku sadarbību imigrācijas jomā".
Viņš teica, ka pēc samita Lielbritānijai būtu jāuzsāk "nopietns dialogs par dažādajām iespējām mūsu attiecību veidošanai ilgtermiņā". "Ja mēs nopietni vēlamies veicināt izaugsmi, kontrolēt imigrāciju, aizstāvēt mūsu vērtības un drošību, šī ir saruna, kas mums ir jāuzsāk," viņš piebilda.
Bērnema pieeja iezīmē pagrieziena punktu, atsākot diskusijas par sāpīgo tēmu breksitu, lai gan viņu joprojām saista viņa leiboristu priekšgājēja Kīra Stārmera solījums neatgriezties ES vienotajā tirgū vai muitas savienībā. Taču tas varētu mainīties pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kuras jāorganizē līdz 2029. gadam.
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ES ir atzinīgi novērtējusi Lielbritānijas sirsnīgāko toni, taču tās līderi ar piesardzību raugās uz Lielbritānijas mēģinājumiem nodrošināt sev dažas no priekšrocībām, kas paredzētas tikai dalībvalstīm. Briseles samits sākotnēji bija plānots jūlijā, taču tika atlikts pēc Stārmera atkāpšanās.