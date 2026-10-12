Bruņoti vīri, pārgriezts žogs un nozagtas kameras - Braže ES ministriem atklāj situāciju uz Latvijas robežas
Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) atkārtoti aicināja ES dalībvalstis vienoties par Krievijas graudu importa un tranzīta aizliegumu visā blokā, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Sanāksmes laikā Braže tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu, paužot atbalstu Ukrainai, kā arī informēja kolēģus par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, uzsverot, ka jāstiprina ES un NATO ārējās robežas drošība.
Tāpat Braže uzsvēra, ka pirms gaidāmās ziemas būtiski jāpalielina visa veida atbalsts Ukrainai - militārā, finansiālā, enerģētikas un humānā palīdzība. Savukārt diskusijā par Krievijas karu Ukrainā Latvijas ārlietu ministre vērsa uzmanību uz Krievijas uzbrukumos nogalinātajiem iedzīvotājiem - pagājušajā nedēļā dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku, bet simtiem tika ievainoti. Braže uzsvēra, ka jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai, īpaši pretgaisa aizsardzības jomā, un jāstiprina Ukrainas enerģētikas infrastruktūras noturība pret Krievijas uzbrukumiem.
Latvijas ārlietu ministre aktualizēja situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, vēršot ministru uzmanību uz neseno eskalāciju. Braže informēja, ka pagājušajā nedēļā fiksētas vairākas mērķtiecīgas provokācijas. Vienā no tām bruņotas un maskētas personas Latvijas robežas virzienā virzīja vismaz 20 migrantus un izteica draudus Latvijas karavīriem. Citā incidentā maskētas personas pārgrieza robežas žogu, iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektroapgādes infrastruktūru un nozaga novērošanas kameras.
"Tā nav tikai Latvijas robeža - tā ir ES un NATO ārējā robeža," uzsvēra Latvijas ārlietu ministre, aicinot pastiprināt spiedienu uz Baltkrieviju un Krieviju.
Pārrunājot ES paplašināšanos, Braže uzsvēra, ka tā ir stratēģiska investīcija Eiropas drošībā. Latvija iestājas par visu iestāšanās sarunu klasteru atvēršanu ar Ukrainu un Moldovu vēl šogad, taču kandidātvalstīm pilnībā jāpievienojas ES kopējai ārpolitikai un sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sanāksmē ministri pārrunāja arī situāciju Tuvajos Austrumos, tostarp drošības izaicinājumus reģionā, situāciju Gazā un Rietumkrastā, kā arī sadarbību ar Persijas līča valstīm. Latvija apliecināja atbalstu diplomātiskiem risinājumiem, reģionālajai stabilitātei un divu valstu risinājumam Izraēlas un Palestīnas konfliktā.
Jau rakstīts, ka ES pirmdien papildināja sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām.
Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, ES Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs aptuveni 3500 fiziskās un juridiskās personas.