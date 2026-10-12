Hakeri attālināti atkausē simtiem saldētavu: Francijas lielveikalos masveidā jāizmet pārtika
Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju, kā rezultātā nācās izmest bojātos pārtikas produktus un radušās bažas par pārtikas drošību.
Vadošie mazumtirgotāji "E. Leclerc", "Intermarché" un "Cooperative U" apstiprināja ziņu aģentūrai AFP, ka cietuši no kiberuzbrukuma, ko "Cooperative U" izpilddirektors raksturoja kā bezprecedenta gadījumu.
"Pārtikas drošībai ir jāpievērš lielāka uzmanība visos līmeņos," platformā "X" paziņoja Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hansens, nosodot Francijā notikušo kiberuzbrukumu.
Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 "Intermarché" vai tā zīmola "Netto" veikali, kā arī vairāk nekā 100 "Cooperative U" tirdzniecības vietas un vairāki "E. Leclerc" veikali.
Parīzes prokuratūra apstiprināja, ka šāds uzbrukums noticis.
Mediji vēsta, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti "Carrefour Market" un "Monoprix", taču uzņēmumi to vēl nav apstiprinājuši. Tiek arī ziņots, ka kiberuzbrukums izraisījis vairākus ugunsgrēkus.
Veikali, kas cieta no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus - gan svaigos, gan saldētos, aģentūrai AFP norādīja "Intermarché".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"E. Leclerc" apstiprināja AFP, "ka kiberuzbrukums skāra vienu no saldēšanas iekārtu piegādātājiem", kā rezultātā "tika ietekmēta saldēšanas sistēmu darbība vairākos veikalos". Saskaņā ar vienu avotu, uzbrukuma mērķis bija dāņu ražotāja "Danfoss" saldēšanas kontroles sistēmas.
Francijas premjerministram Sebastjēnam Lekornī pietuvināta persona atklāja, ka Francijas kiberdrošības aģentūra jau ir identificējusi "vājo vietu programmatūrā, ko piegādā dāņu uzņēmums, un ir sazinājusies ar piegādātāju". "Aģentūra sadarbojas ar Eiropas kolēģiem, jo var būt skartas arī citas valstis," un cenšas "identificēt citus iesaistītos Francijas uzņēmumus, lai tos brīdinātu", piebilda avots.
Parīzes prokuratūra apstiprināja aģentūrai AFP, ka sākta izmeklēšana par "plaša mēroga kiberuzbrukumu, kas skāris vairāku lielu pārtikas mazumtirdzniecības ķēžu saldētavas visā Francijā".
Televīzijas kanāls "BFM TV" ziņoja, ka temperatūras tika "mainītas attālināti, kā rezultātā tika iznīcinātas svaigu un saldētu produktu krājumi". Cik lieli ir kiberuzbrukuma radītie zaudējumi, pagaidām nav zināms.
Rūpnieciskās iekārtas, piemēram, saldēšanas iekārtas, kas ilgu laiku bija izolētas no interneta, tagad ir savienotas ar sensoriem vai attālinātās uzraudzības sistēmām, aģentūrai AFP pastāstīja kiberdrošības konsultāciju uzņēmuma "Almond" pārstāvis. Tā kā uzbrukums, visticamāk, vienlaikus skāra simtiem iekārtu, tas liecina par "noteiktu sarežģītības līmeni", viņš piebilda.