Iepriekš asi kritizēja citus, bet tagad pats vienojas ar Putinu: Tramps aizstāv darījumu par Krievijas degvielas importu
ASV prezidents Donalds Tramps aizstāv savu lēmumu vienoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm ASV un pasaules tirgum. Šis solis izraisījis asu kritiku, tostarp paša Trampa partijas biedru vidū, jo vēl pirms gada viņš nosodīja valstis, kas turpina iegādāties Krievijas energoresursus.
Pirmdien, 12. oktobrī, sociālajā tīklā "Truth Social" Tramps aizstāvēja savu lēmumu, norādot, ka Eiropas Savienība Krievijai par energoresursiem samaksājusi 250 miljardus ASV dolāru, taču mediji par to nevēloties runāt. "Es pieņēmu pareizo lēmumu Amerikas tautas labā. Amerika vienmēr pirmajā vietā!" paziņoja Tramps.
ASV prezidents nesen pavēstīja, ka panācis vienošanos ar Putinu, saskaņā ar kuru Krievija nekavējoties piegādās vairāk nekā 300 000 tonnu dīzeļdegvielas ASV un pasaules tirgum. Novembrī paredzētas vēl 500 000 tonnu, bet vēlāk – papildu miljons tonnu.
Tomēr Trampa pašreizējā nostāja ir krasā pretstatā viņa iepriekšējiem izteikumiem.
2025. gada septembrī Tramps par "šokējošu" nodēvēja faktu, ka atsevišķas NATO dalībvalstis turpina iegādāties Krievijas naftu. Viņš toreiz apgalvoja, ka šādi pirkumi vājina alianses spēju izdarīt spiedienu uz Maskavu un veicina kara Ukrainā ieilgšanu. Tramps arī mudināja noteikt tarifus Ķīnai, kas ir lielākā Krievijas naftas pircēja.
Savukārt 2025. gada augustā Trampa administrācija noteica Indijas precēm papildu 25% muitas tarifu, pamatojot to ar Indijas turpinātajiem Krievijas naftas iepirkumiem.
Tagad situācija ir mainījusies. Irānas kara ietekmē pasaules energoresursu cenas ir strauji pieaugušas, un augstās degvielas izmaksas rada arvien lielāku neapmierinātību ASV iedzīvotāju vidū. Degvielas sadārdzinājums ietekmē arī citu preču cenas, pastiprinot inflācijas spiedienu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Trampa vienošanos ar Putinu nosaucis par "dāvanu" Krievijas līderim. Viņš uzskata, ka iespēja Krievijai palielināt naftas produktu pārdošanu nozīmē papildu finansējumu karam, kuru nepieciešams izbeigt, nevis paildzināt.
Arī vairāki ASV likumdevēji, tostarp republikāņi, pauduši iebildumus pret šo darījumu. Turklāt eksperti apšauba, vai Krievijas dīzeļdegvielas piegādes patiešām spēs būtiski samazināt cenas. Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas joprojām cieš no Ukrainas dronu uzbrukumu sekām, un valsts iespējas ievērojami palielināt eksportu ir ierobežotas.
Konsultāciju uzņēmuma "Argus" eksperte Sāra Rafūla norāda, ka galvenais jautājums ir par Krievijas spēju faktiski nodrošināt solītos piegāžu apjomus. Viņasprāt, paziņotos skaitļus nedrīkst automātiski uzskatīt par degvielas daudzumu, kas patiešām nonāks tirgū.