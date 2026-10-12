“Ja kāds būs tik neprātīgs, ka mums uzbruks, mēs cīnīsimies!” NATO komandieris nāk klajā ar stingru brīdinājumu
NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs pirmdien uzsvēra, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus.
"Ja kāds būs tik neprātīgs, ka mums uzbruks, mēs cīnīsimies. Mēs apturēsim uzbrukumu un liegsim viņiem iespēju sasniegt savus mērķus, lai kādi tie nebūtu," runā Varšavā sacīja Grinkevičs. "Īsumā sakot, mēs nodrošināsim, ka jebkurš uzbrukums jebkuram sabiedrotajam izrādīsies pilnīgi bezjēdzīgs."
Grinkevičs pagājušajā mēnesī atzina, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. Viņš minēja vairākus nesenus incidentus, tostarp ar sprāgstvielām aprīkota drona atklāšanu Vācijas Leipcigas lidostā un gadījumu, kad Krievijas karakuģis izšāva signālraķetes pret Dānijas helikopteru. Viņš pauda pārliecību, ka NATO valstis, strādājot kopā, spēj tikt galā ar šiem draudiem un ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēs atturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas.
Savā runā Varšavā Grinkevičs sīkāk izklāstīja to, ko dēvē par savu "uzvaras teoriju".
"Ļaujiet man vienu lietu paskaidrot ļoti skaidri - es neuzskatu, ka konflikts ir nenovēršams vai neizbēgams. Tas tā nav," norādīja Grinkevičs.
Grinkevičs teica, ka NATO sabiedrotajiem, tiklīdz tiem ir pierādījumi par Krievijas iesaisti incidentos, tas ir skaidri jāpaziņo un jāliek Maskavai saprast, ka tā nedrīkst aiziet pārāk tālu. "Ir svarīgi, lai sabiedrotie turpinātu apspriesties, apdomātu, kā mēs varētu reaģēt, un nodrošinātu, ka mēs skaidri un konkrēti paziņojam krieviem, kur ir mūsu sarkanās līnijas," viņš teica.
Viņš norādīja, ka gadījumā, ja notiktu plašāks uzbrukums, NATO rīkotos izlēmīgi, lai apturētu savus ienaidniekus un pēc tam, ja nepieciešams, iznīcinātu to spēju turpināt cīņu. "Mana uzvaras teorija ir vienkārša - mēs apturēsim sākotnējo uzbrukumu. Ja uzbrukums turpināsies, mēs to neitralizēsim un neļausim ienaidniekam virzīties uz priekšu." "Un, ja nepieciešams, mēs sagrausim ienaidnieka spēkus un pret mums vērsto operatīvo kaujas sistēmu," viņš piebilda.
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Komandieris norādīja, ka NATO pēc tam nemēģinātu eskalēt situāciju, acīmredzami domājot kodolieroču izmantošanu. "Eskalācijas slogs gulētu pilnībā uz agresora pleciem - tikai viņi vien uzņemtos pilnu morālo, politisko un stratēģisko atbildību par lēmumu, vai to darīt," viņš piebilda.
Grinkevičs uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības. "Es domāju, ka nevienam nevajadzētu apšaubīt ASV apņemšanos attiecībā uz šo aliansi," viņš teica.
Komandieris uzsvēra, ka Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku.