Igaunijas prezidenta amatā stājusies Ille Madise
Igaunijas prezidenta amatā pirmdien stājusies Ille Madise.
Madise parlamentā deva amata zvērestu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidente. "Ikvienam Igaunijā vajadzētu justies novērtētam viņam pašam, viņa dzīvei, darbam un radošumam. Ka mēs visi šeit lieliski iederamies - ar visām atšķirībām. Ar savām interesēm, uzskatiem, dzīvesveidu, gaumi un dzimto valodu," teica Madise.
"Vai mēs varam saglabāt savu valsti tādu, kāda tā ir, un turpināt to attīstīt tādā pašā garā? Viss ir atkarīgs no uzticības, cerības uz nākotni un drosmes," viņa sacīja. Ņemot vērā pasaulē valdošo nestabilitāti, Madise aicināja saglabāt mieru. Viņa mudināja stiprināt Igaunijas aizsardzību, atbalstīt Ukrainu un veicināt sadarbību ar sabiedrotajiem Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs un Polijā.
"Lūdzu, neļaujiet bailēm un pesimismam iesakņoties! Bailes aizēno spriestspēju un noved pie muļķīgām darbībām. Mums jārīkojas apdomīgi. Un ikvienam ir iespēja to darīt. Es nebaidos teikt, ka nākotne nav ne tumša, ne nenoteikta. Mēs to radām paši. Nenoteiktos laikos mums ir jāatpazīst lielās iespējas un tās gudri jāizmanto," viņa klāstīja.
Madise valsts galvas amatā nomaina Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru piecu gadu amata termiņu. Kariss savā atvadu runā Rīgikogu uzsvēra valsts noturību secīgu krīžu laikā, aicināja uz lielāku uzticēšanos un sadarbību politikā un mudināja pieņemt drosmīgus lēmumus nākotnes izaicinājumu risināšanai.
"Lai Jums izdodas novērot, pamanīt, uzdot pareizos jautājumus un atrast laiku arī pārdomām. Tomēr vairāk par visu, lai Jūs vienmēr paliekat uzticīga sev un nebaidāties sastapties ar nezināmo. Vēlu Jums spēku, gudrību un apņēmību, pildot savu lomu," Kariss novēlēja savai pēctecei.
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Septembra sākumā Igaunijas parlaments Madisi, kas bija vienīgā kandidāte, ievēlēja ar 71 deputāta atbalstu. Igaunijas parlamentā ir 101 deputāts. 51 gadu vecā Madise, kas līdz šim bija tiesību kanclere, ir otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. līdz 2021. gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida.
Juriste Madise bija tiesību kanclere kopš 2015. gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesībsarga funkcijas. No 1998. līdz 2002. gadam Madise vadīja Igaunijas Tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, no 2009. līdz 2015. gadam bija Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece.
Madise Tartu Universitātē ieguvusi jurisprudences bakalaura un maģistra grādus, bet Tallinas Tehniskajā universitātē - doktora grādu valsts pārvaldē. Viņa bijusi profesore abās šajās universitātēs. Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.