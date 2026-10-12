Peskovs paziņo, kad uz vienu dienu Putins apturēs Ukrainas iedzīvotāju slepkavošanu
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņojis, kurā vienīgajā dienā Krievijas armija apturēs Ukrainas iedzīvotāju slepkavošanu.
Peskovs paziņojis, ka Putins dos komandu apturēt slepkavošanas tajā dienā, kad Ukraina rīkos prezidenta vēlēšanas. Nekādu atlaižu ne pirms, ne pēc tam nebūšot. “Ja tur, Kijivā, patiešām vēlas sarīkot vēlēšanas, tad Krievijas prezidents kā bruņoto spēku virspavēlnieks būs gatavs dot rīkojumu neveikt triecienus Ukrainai vēlēšanu dienā,” sacīja Peskovs, uzsverot, ka tas attiektos tikai uz balsošanas dienu.
В России заявили, что Путин даст указание не наносить удары по Украине в день выборов, если они состоятся Однако объявлять режим перемирия на 60 дней в Кремле не планируют, рассказал пресс-секретарь Путина. «60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну», — сказал Песков. 11 октября, после того как Дональд Трамп сказал, что Украина нуждается в новом лидере, Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в стране, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Утром 12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский «не заслужил передышки», и повторил, что некие «цели СВО», декларируемые Путиным, будут достигнуты.— Вот Так (@vottak_tv) October 12, 2026
Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa aizvien agresīvāko retoriku, vispirms pieprasot Ukrainai pārtraukt veikt triecienus Krievijas naftas pārstrādes objektiem, bet pēc tam vispār iesakot Ukrainai nomainīt prezidentu, kurš “būtu gatavs vienoties” ar Putinam acīmredzami labvēlīgiem noteikumiem, Zelenskis bija izteicies, ka Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Putins piekritīs 60 dienu pamieram. “Lūdzu, sakiet Putinam — dodiet mums divus mēnešus, 60 dienas pilnīgas uguns pārtraukšanas, 60 dienas, un mēs organizēsim vēlēšanas,” Zelenskis sacīja intervijā “ABC News”. Jau februārī viņš bija izteicies izdevumam “Axios”, ka vēlēšanu sarīkošanai ir nepieciešama 60 dienu ilgs pilnīgs pamiers.
Tiesa, viņš piebilda, ka neba Tramps izvēlēsies Ukrainas vadītāju: “Ar visu cieņu pret Trampu, bet tiesības izvēlēties savu līderi ir mūsu sabiedrībai, mūsu ļaudīm.”
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Līdz šim Krievijas amatpersonas ir paziņojušas, ka karadarbību neapturēs ne uz brīdi, arī potenciālo miera sarunu laikā.
Putins un viņa sulaiņi regulāri mēdz nosaukt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kā nelikumīgu valsts vadītāju, jo, lūk, viņa pilnvaru laiks beidzās 2024. gadā un prezidenta vēlēšanas nav sarīkotas. To, ka Ukrainas likumi aizliedz rīkot gan prezidenta, gan parlamenta un pašvaldību vēlēšanas laikā, kad valstī ir izsludināts karastāvoklis — kas izsludināts kopš Krievijas invāzijas 2022. gada 24. februārī, kuru tā negrasās apturēt — Ļeņingradas Valsts universitātē izglītību ieguvušie “juristi” Putins, Dmitrijs Medvedevs un pārējie izliekas nezinām.
Jo īpaši ironiski tas attiecas uz pašu Putinu, kurš ar juridiskām viltībām apgāja konstitūcijas aizliegumu ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus pilnvaru laikus pēc kārtas, vispirms 2008. gadā ar toreizējo premjeru Medvedevu vienkārši samainoties ar amatiem un atgriežoties Kremlī pēc četriem gadiem, bet 2020. gada “balsošanā uz celmiem” vispār grozot konstitūciju, lai viņa termiņu skaitīšana sāktos no jauna. Saskaņā ar pašreizējo konstitūcijas versiju Putins var valdīt līdz 2036. gadam, bet pēc tam neapšaubāmi atradīs jaunu juridisku veidu, kā nepamest Kremli.