Baltkrievijā sāktas vērienīgas militārās mācības.
Pasaulē
Šodien 14:13
Krievija un tās sabiedrotie Baltkrievijā sāk vērienīgas militārās mācības
Baltkrievijā pirmdien sākas militārie manevri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās Kolektīvās drošības līguma organizācijas (ODKB) valstu karavīri, teikts ODKB paziņojumā.
Kopīgie manevri "Nesatricināmā brālība-2026" un "Barjera-2026" notiks no 12. līdz 16. oktobrim, un tajos piedalīsies Krievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas un Baltkrievijas karavīri," norāda organizācija.
Mācībās piedalīsies vairāk nekā 1500 karavīru, tiks izmantoti vairāk nekā 300 ieroču, militārās un speciālās tehnikas vienību, kā arī aptuveni 80 dažādu tipu dronu. Manevri notiks Losvidas un Starijadarogu poligonos.
Losvidas poligonā mācību gaitā tiks trenēta miera uzturēšanas operācijas sagatavošana un norise ar ODKB spēku palīdzību. Manevru "Barjera-2026" gaitā Starijadarogu poligonā tiks trenēta bioloģisko draudu avotu likvidēšana. "Mācības ir plānotas un nav vērstas pret trešajām valstīm," norāda ODKB.