Triju cilvēku dzīvība riepu cenā - Meksikā notiesā austrāliešu brāļu un viņu drauga slepkavas
Pirms diviem gadiem divi austrāliešu brāļi un viņu amerikāņu draugs ieradās Meksikā baudīt sērfošanu un pazuda bez pēdām. Viņu meklēšana izpelnījās atspoguļojumu pasaules medijos — līdz baisajam atradumam, kas šokēja sabiedrību. Nu viņu slepkavas saņems pelnīto sodu.
Trīs vīrieši 9. oktobrī atzīti par vainīgiem Džeika un Kaluma Robinsonu, kā arī Kārtera Rouda slepkavībā. Vīrieši bija devušies sērfot uz Meksikas Klusā okeāna piekrasti Lejaskalifornijas štatā un pazuda. Pēc ilgstošas meklēšanas, kas izpelnījās uzmanību pasaules medijos, viņu līķus atrada dziļā akā ar šāvienu brūcēm galvā.
Par vainīgiem viņu slepkavībā tika atzīti trīs vietējie iedzīvotāji, kuri medijos minēti kā Hesuss Herardo, Irineo Fransisko un Anhels Hesuss. 16. oktobrī tiesnesis pasludinās, cik ilgi viņiem būs jāsēž cietumā. Prokuratūra pieprasījusi katram apsūdzētajam piespriest 210 gadu cietumsodu, lai gan maksimālais iespējamais ieslodzījuma termiņš Lejaskalifornijas štatā ir 60 gadi, vēsta “Guardian”.
30 gadus vecais Džeiks Robinsons, viņa 33 gadus vecais brālis Kalums un amerikānis Džeks Kārters Rouds pazuda 2024. gada 27. aprīlī, kad bija devušies sērfošanas atvaļinājumā pie populārās tūristu pilsētas Ensenadas Meksikas Lejaskalifornijas štatā. Kalums Robinsons bija Austrālijas lakrosa izlases spēlētājs un dzīvoja Sandjego pilsētā Kalifornijā, tieši pie robežas ar Meksikas Lejaskalifornijas štatu. Viņa jaunākais brālis Džeiks dzīvoja Austrālijā un bija devies uz ASV apciemot brāli, pēc atgriešanās viņš grasījās strādāt par ārstu. Viņu draugs Džeks Kārters Rouds dzīvoja Sandjego, strādāja tehnoloģiju pakalpojumu firmā un pēc dažiem mēnešiem grasījās precēties. Pēc plaša mēroga meklēšanas 3. maijā viņu līķus atrada apmēram 15 metru dziļā nomaļā akā ar lodēm galvā.
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2025. gada novembrī 20 gadu cietumsods tika piespriests Herardo bijušajai draudzenei, 23 gadus vecai Ari Giselai Kotai, kura bija uzkūdījusi slepkavības pastrādātājus uzbrukt tūristiem. Tiesā noskaidrojās, ka jauno puišu dzīvības cena — sievietei Giselai bija iekārojušās viņu automašīnas riepas un mobilais telefons. Tiesā tika liecināts, ka sieviete Hesusam Herardo bija teikusi, lai viņš “atnes man labu telefonu un labas riepas manam pikapam.” Herardo ar diviem citiem vīriešiem izsekoja savu upuru automašīnu līdz viņu teltīm, pēc tam aplaupīja tūristus, kurus par pretošanos nošāva. Lejaskalifornijas izmeklētāji toreiz izteicās “The Daily Beast”, ka slepkavas pēc tam sadedzināja tūristu teltis, mantas un automašīnu, lai atbrīvotos no pierādījumiem. Meksikas varas iestādes sazinājās ar kolēģiem ASV Sandjego un noskaidroja pazudušo personu telefona numurus, ar ko izsekošanas palīdzību izdevās nokļūt uz pēdām Giselai, kura lietoja amerikāņa telefonu.
Lejaskalifornija ir viens no bīstamākajiem Meksikas štatiem, kur vietējās narkotirgoņu bandas pastāvīgi cīnās par ietekmi. Tomēr Ensenada, kas atrodas pusotras stundas brauciena attālumā no ASV robežas, izsenis piesaista tūristus.
Atsaucoties uz Meksikas laikrakstu “La Silla Rota”, BBC pērn vēstīja, ka Hesusam Gerardo un vienam līdzskrējējam ir saikne ar ietekmīgo Sinaloas narkokarteli, kuru ilgus gadus vadīja bēdīgi slavenais narkobarons Hoakins “El Čapo” Gusmans, kurš pašlaik izcieš mūža ieslodzījumu ASV, taču pirms tam divas reizes spēja izbēgt no cietuma Meksikā, līdz 2016. gadā tika izdots ASV. 2023. gadā ASV tika izdots viņa dēls un viens no narkokarteļa nākamajiem vadoņiem Ovidio Gusmans Lopess, taču Sinaloas kartelis joprojām ir varenākais Meksikas narkokartelis un iedveš šausmas apkārtējiem. Tieši tādēļ šos divus apsūdzētos turēja maksimāli apsargātā cietumā “El Hongo” Meksikas tuksnesī, kamēr trešais apsūdzētais atradās Ensenadas cietumā.
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Kaut gan narkokarteļu rēķinu kārtošana parasti neskarot tūristus Meksikas Klusā okeāna piekrastē, laikraksts “Guardian” atgādina, ka 2015. gadā, ceļojot pa Meksikas ziemeļrietumu Sinaloas štatu, tika nogalināti divi Austrālijas sērfotāji Dīns Lūkass un Adams Kolmens, viņu mirstīgās atliekas atrada sadedzinātas automašīnā.