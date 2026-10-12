ASV pilsētu iekaro simtiem dinozauru: tam ir aizkustinošs iemesls
ASV Jūtas štata Vernalas pilsētā vienuviet pulcējās 804 cilvēki dinozauru kostīmos, uzstādot jaunu Ginesa pasaules rekordu. Taču aiz šī neparastā notikuma slēpās arī kāds aizkustinošs mērķis – paust atbalstu cilvēkiem, kuri cīnās ar vēzi.
Neparastais pasākums pulcēja dažāda vecuma dalībniekus, kuri bija gatavi uz brīdi pārtapt par dinozauriem. Lai sasniegtu rekordu, visiem dalībniekiem bija jāatrodas vienuviet, tērptiem atbilstošos kostīmos. Kopumā pasākumā piedalījās 804 cilvēki, pārspējot līdzšinējo pasaules rekordu.
Taču rekorda uzstādīšana nebija vienīgais pasākuma mērķis. Kad visi dalībnieki bija sapulcējušies, viņi vienlaikus sāka rēkt kā dinozauri. Šis neparastais žests bija veltīts cilvēkiem, kuri cīnās ar vēzi, tādējādi paužot viņiem atbalstu un solidaritāti.
Lai gan no malas šāda pulcēšanās varēja šķist vienkārši jautra izklaide, tās vēstījums bija daudz nopietnāks. Organizatori vēlējās parādīt, ka arī ar humoru un neparastām idejām iespējams pievērst uzmanību smagām tēmām un atgādināt cilvēkiem, kuri saskaras ar slimību, ka viņi nav vieni.
Par šo neparasto sasniegumu Ginesa pasaules rekordu organizācija plašāk pavēstīja 7. oktobrī. Vernalas pilsētas iedzīvotājiem un pasākuma dalībniekiem izdevās ne tikai ierakstīt savu vārdu pasaules rekordu vēsturē, bet arī pārvērst šķietami amizantu ideju par kopīgu atbalsta apliecinājumu.