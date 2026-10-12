Liesmas pilnībā noposta Parīzes vecāko pārtikas tirgu, kas darbojās vairāk nekā 400 gadu
Naktī uz pirmdienu, 12. oktobri, Francijas galvaspilsētā Parīzē izcēlies postošs ugunsgrēks, kurā pilnībā iznīcināts pilsētas vecākais segtais pārtikas tirgus “Marché Couvert des Enfants Rouges”. Vēsturiskais tirgus, kas atradās populārajā Marē rajonā, darbojās kopš 1615. gada un bija iecienīta vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
“Tirgus ir pilnībā iznīcināts. No segtā tirgus nekas nav palicis pāri,” notikuma vietā žurnālistiem pavēstīja ugunsdzēsēju pārstāvis Pjērs de Buvjē. Viņš norādīja, ka ugunsgrēkā daļēji iebrukusi arī ēkas metāla konstrukcija.
Neraugoties uz plašajiem postījumiem, ugunsdzēsējiem izdevies liesmas ierobežot un nepieļaut to izplatīšanos uz apkārtējām ēkām. Parīzes centrālā rajona mērs Ariels Veils pauda atvieglojumu, ka izdevies novērst vēl lielāku nelaimi. “No ļaunākā ir izdevies izvairīties. Neviena no kaimiņu ēkām nav cietusi,” viņš sacīja.
Vēsturiskais tirgus bija slavens ar savu daudzveidīgo ielu ēdienu piedāvājumu. Žurnāls “Food & Wine” šogad to ierindoja piektajā vietā pasaules labāko ielu ēdienu baudīšanas vietu sarakstā, aiz ēdināšanas vietām Londonā, Bangkokā, Lionā un Mehiko.
Tirgus neparastais nosaukums “Marché des Enfants Rouges”, kas tulkojumā nozīmē “Sarkano bērnu tirgus”, saistīts ar tā apkaimes vēsturi. Līdz 1772. gadam netālu no tirgus darbojās bāreņu patversme, kuras bērni valkāja sarkanas drēbes. Tieši viņu apģērba krāsa devusi nosaukumu tirgum, kas Parīzē pastāvēja vairāk nekā četrus gadsimtus.