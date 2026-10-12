No Latvijas aizbēgušais prokremliskais aktīvists Aleksandrs Žguns kļuvis par Krievijas pilsoni. VIDEO
Krievijas pilsonību ieguvis prokremliskais aktīvists un viens no noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" izveidotājiem Aleksandrs Žguns. Viņš aizbēga no Latvijas laikā, kad tiesā tika skatīta krimināllieta par viņa iesaisti darbībās, kas vērstas pret Latvijas nacionālo drošību.
Par "laimīgajiem jaunumiem" sociālajā vietnē "Telegram" paziņoja vēl viens no Latvijas aizbēgušais un meklēšanā izsludinātais propagandists Aleksejs Stefanovs - viņš reiz strādāja Krievijas valsts mediju holdingā “Rossija Segodņa” un tā platformā “Sputnik”, bet šobrīd no Krievijas piedalās Kremļa informācijas ietekmes aktivitātēs, kas vērstas pret Latviju.
"Man ir arī lieliskas ziņas: Aleksandram Žgunam, kurš aizbēga no Latvijas drošības dienestu un varas iestāžu patvaļīgās rīcības, Pleskavā ir piešķirta Krievijas pilsonība," savā "Telegram" kanālā pauda propagandists. "Tagad Latvijas Valsts drošības dienests vairs nevar viņam piekļūt."
"Saša rīkojās pareizi, aizbraucot prom. Latvijā viņam draudēja mūža ieslodzījums vājajā un safabricētajā "antifašistu lietā". Mēs visi labi zinām, kā Latvijas tiesas izskata politiskās lietas; tikai šonedēļ brīvprātīgajam no Vācijas Sergejam Ņikitinam tika piespriests septiņu gadu cietumsods, bet šuvēja no Latgales Poļina Kamļova saņēma sešu gadu cietumsodu," melīgi apgalvoja Stefanovs.
Ņikitins un Kamļova notiesāti par līdzekļu vākšanu Krievijas armijai
Vācijas un Krievijas dubultpilsonis Sergejs Ņikitins tika notiesāts par finanšu līdzekļu un mantas vākšanu un nodošanu Krievijas militārpersonām. Viņš aizbildinājās ar to, ka vācis līdzekļus "humanitāru apsvērumu dēļ", bet preču vidū bija arī, piemēram, naktsredzamības binokļi. Vīrieša telefonā atrasti arī vairāki video, kuros Ņikitins redzams Belgorodas pilsētas 1. kara hospitālī. Video viņš filmējis nodotās preces, kā arī personas militārajam formastērpam līdzīgā apģērbā. Ņikitins iepriekš tiesas sēdēs apgalvoja, ka preces dāvinājis cilvēkiem, kuri vienkārši ģērbušies šādā apģērbā, jo "Krievijā esot tāda mode".
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Bet prokrieviskā aktīviste Poļina Kamļova notiesāta par līdzekļu nodošanu savai paziņai Baltkrievijā, lai iegādātos Krievijas militāristiem dronu slāpētāju. Tiesas sēdēs piedalījās gan bijušais Tatjanas Ždanokas palīgs Andrejs Pagors, gan aktīviste Tatjana Andrijeca, kas apsūdzēta par prokremliskās noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" vadīšanu.
"Baltijas antifašisti" vāca ziņas Latvijā ar nolūku nodot tās Krievijas specdienestiem
Prokremliskais aktīvists Aleksandrs Žguns bija viens no noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” dibinātājiem. Minētā grupa radās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad vairāki prokremliski noskaņoti aktīvisti no Latvijas vietnē "Telegram" izveidoja grupu “Baltijas antifašisti”. Grupas kanālos regulāri tika pausts atbalsts Krievijas izvērstajam karam Ukrainā un publicēti aicinājumi vākt informāciju par Latvijas valsts amatpersonām.
2022. gada 28. novembrī VDD pret tā saucamajiem "Baltijas antifašistiem" sāka kriminālprocesu. Izmeklēšanas gaitā VDD konstatēja tādas "Baltijas antifašistu" noziedzīgas darbības kā neizpaužamu ziņu nelikumīga vākšana par norisēm Latvijā ar nolūku nodot tās Krievijas specdienestiem, Krievijas izvērstā kara Ukrainā slavināšana un attaisnošana, kā arī finanšu līdzekļu un citu resursu vākšana agresorvalsts Krievijas armijas atbalstam Ukrainā. Dienests ir konstatējis arī noziedzīgās organizācijas izplatītus aicinājumus iesaistīties Ukrainā notiekošajā karadarbībā Krievijas pusē.
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Aleksandrs Žguns: no kapu aplaupīšanas līdz dalībai noziedzīgā, pret Latviju vērstā organizācijā
Žguns savulaik darbojas biedrībā "Rodina", kas 9. maijā Rīgā vēlējās organizēt pasākumu "Krievu maršs". Tāpat viņš darbojās biedrībā "Pribaltijskij kazačij krug", kas 2014. gadā nonāca VDD redzeslokā, sasitībā ar tā saiknēm ar Krievijas valdības atbalstīto, paramilitāro organizāciju "Krievijas un ārzemju kazaku karaspēka savienība". Bet 2015. gadā viņš tika sodīts ar piespiedu darbu saistībā ar to, ka Alūksnes novada Alsviķu pagasta Asaru senkapos centās izrakt senlietas.
2023. gada aprīlī Žguns tika apcietināts saistībā ar darbību noziedzīgajā organizācijā "Baltijas antifašisti". Tā paša gada vasarā viņš tika atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu, bet 2026. gada 18. martā prokremliskais aktīvists neieradās Kurzemes rajona tiesā Talsos, kur bija paredzēts turpināt skatīt ierosināto krimināllietu, līdz ar to 1. aprīlī viņš tika izsludināts meklēšanā. Vēlāk Žguns savos sociālajos tīklos paziņoja, ka aizbraucis uz Krieviju, un šobrīd prokremliskie kanāli ziņo, ka viņam piešķirta Krievijas pilsonība.