Vācijā sieviete iet bojā šausmīgā nāvē iesprostota degošā elektroauto
Vācijā, Lejassaksijas federālajā zemē, svētdien gājusi bojā 45 gadus veca sieviete, kuras vadītais elektroautomobilis ietriecās kokā un aizdegās, vēsta Vācijas izdevums "Bild".
Negadījums noticis svētdienas rītā ap plkst.8.20. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ sievietes vadītais elektriskais automobilis "Volkswagen ID.7" nobrauca no ceļa un ietriecās kokā, pēc kā spēkrats uzliesmoja.
Autovadītāja tika iesprostota degošajā automašīnā un gāja bojā notikuma vietā. Kā izdevumam norādīja vietējā ugunsdzēsības dienesta pārstāvis Tobiass Nadžibs, glābējiem nebija iespēju sievieti laikus atbrīvot no transportlīdzekļa. Policija ir sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus avārijas cēloņus.
Pasaulē iepriekš fiksēti vairāki līdzīgi letāli negadījumi, kuros pēc avārijas aizdegas elektroautomobiļi un tajos iesprostotie cilvēki nespēj atvērt automašīnas durvis. Pērn Ķīnā pēc sadursmes aizdegās elektroautomobilis "Xiaomi SU7", kurā bojā gāja vīrietis, savukārt Vācijā kādā "Tesla" automašīnā, nespējot atvērt durvis, gāja bojā vīrietis un divi bērni. Līdzīgs letāls gadījums fiksēts arī ASV, Kalifornijā, kur degošā "Tesla Cybertruck" automašīnā gāja bojā 19 gadus veca sieviete.