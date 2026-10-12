Zelenskis gatavs rīkot prezidenta vēlēšanas Ukrainā, taču izvirza Putinam vienu nosacījumu
Foto: imago/Chris Emil Janßen
Līdzīgu nostāju Ukrainas prezidents pauda jau februārī.
Pasaulē

Zelenskis gatavs rīkot prezidenta vēlēšanas Ukrainā, taču izvirza Putinam vienu nosacījumu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukraina ir gatava sarīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija piekritīs vismaz 60 dienu ilgam pamieram. Par to intervijā telekanālam ABC paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka vēlēšanu organizēšanai nepieciešama pilnīga karadarbības pārtraukšana.

Zelenskis gatavs rīkot prezidenta vēlēšanas Ukrain...

“Lūdzu, sakiet Putinam – dodiet mums divus mēnešus, 60 dienas pilnīgas uguns pārtraukšanas, 60 dienas, un mēs organizēsim vēlēšanas,” sacījis Zelenskis. Līdzīgu nostāju Ukrainas prezidents pauda jau februārī, kad intervijā izdevumam “Axios” norādīja, ka vēlēšanu rīkošanai nepieciešams divus mēnešus ilgs pamiers.

“Tramps paziņojis, ka Ukrainai ir vajadzīgs jauns prezidents. Ar visu cieņu pret Trampu, bet tieši mūsu tautai ir tiesības izvēlēties savu līderi,” intervijā ABC uzsvēris Zelenskis.

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