Zelenskis gatavs rīkot prezidenta vēlēšanas Ukrainā, taču izvirza Putinam vienu nosacījumu
Ukraina ir gatava sarīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija piekritīs vismaz 60 dienu ilgam pamieram. Par to intervijā telekanālam ABC paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka vēlēšanu organizēšanai nepieciešama pilnīga karadarbības pārtraukšana.
“Lūdzu, sakiet Putinam – dodiet mums divus mēnešus, 60 dienas pilnīgas uguns pārtraukšanas, 60 dienas, un mēs organizēsim vēlēšanas,” sacījis Zelenskis. Līdzīgu nostāju Ukrainas prezidents pauda jau februārī, kad intervijā izdevumam “Axios” norādīja, ka vēlēšanu rīkošanai nepieciešams divus mēnešus ilgs pamiers.
Šis paziņojums izskanējis pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas iedzīvotājus ievēlēt jaunu valsts vadītāju. Zelenskis uz šiem izteikumiem atbildējis, uzsverot, ka Ukrainas prezidenta izvēle ir pašu ukraiņu ziņā.
“Tramps paziņojis, ka Ukrainai ir vajadzīgs jauns prezidents. Ar visu cieņu pret Trampu, bet tieši mūsu tautai ir tiesības izvēlēties savu līderi,” intervijā ABC uzsvēris Zelenskis.