Krievijas hakeri uzlauž novērošanas kameras Ukrainā un Eiropā, lai plānotu raķešu triecienus
Šķietami nevainīga novērošanas kamera pie mājas, veikalā vai uz ielas var kļūt par bīstamu ieroci kara laikā. Krievijas hakeri uzlauž internetam pieslēgtas videonovērošanas kameras, lai izsekotu Ukrainas karaspēka pārvietošanos, noteiktu iespējamos uzbrukumu mērķus un palīdzētu plānot raķešu triecienus.
Laikraksts “The Wall Street Journal” (WSJ) vēsta, ka 2024. gadā Krievijas hakeriem izdevies iegūt piekļuvi novērošanas kamerām Kijivā. Iegūtie videoieraksti izmantoti, lai plānotu un koriģētu raķešu uzbrukumus. Ukrainas Drošības dienests (SBU) atklājis, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma identificētas aptuveni 40 000 kameru, kas varētu radīt drošības apdraudējumu. Tām mainīti drošības iestatījumi, ierobežota piekļuve vai tās bloķētas.
Tomēr līdzīgas metodes izmanto arī Ukraina. Saskaņā ar WSJ informāciju Ukrainas hakeru grupējums “Team OneFist” ieguvis piekļuvi novērošanas kamerai Krievijas okupētajā Sevastopolē un atklājis iepriekš nezināmu Krievijas militāro aviobāzi. Iegūtā informācija nodota Ukrainas bruņotajiem spēkiem, un vēlāk veiktā triecienā bojātas Krievijas lidmašīnas un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Vienlaikus Krievijas hakeri uzdarbojas ne tikai Ukrainā. Nīderlandes izlūkdienesti brīdinājuši, ka tiek uzlauztas arī novērošanas kameras Eiropā, lai izsekotu Ukrainai paredzēto ieroču piegādes un militārās tehnikas pārvietošanos. Tādējādi pat parasta kamera pie noliktavas vai ceļa var sniegt milzu pienesumu Krievijas izlūkdienestiem.
Pasaulē ir aptuveni 1,2 miljardi internetam pieslēgtu novērošanas kameru, liecina WSJ apkopotā informācija. Daudzas no tām ir nepietiekami aizsargātas – tiek izmantotas vājas paroles, novecojusi programmatūra. Tas nozīmē, ka hakeriem dažkārt pat nav nepieciešamas īpaši sarežģītas metodes, lai iegūtu piekļuvi kameru ierakstiem.