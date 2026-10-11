Laikraksts: Baltais nams šantažē Ukrainu, lai piespiestu to izbeigt nodarīt Putinam sāpīgus triecienus
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija draud bloķēt mehānismu, ar kura palīdzību Ukrainai tiek iegādāti amerikāņu ieroči, lai piespiestu Kijivu pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to vēsta laikraksts “Financial Times”, atsaucoties uz Eiropas amatpersonām.
Informētās personas izteikušās, ka ASV amatpersonas sestdien un svētdien sazinājušās ar Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvjiem, cenšoties panākt uzbrukumu pārtraukšanu Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Šo sarunu laikā ASV pārstāvji draudējuši pārtraukt izlūkošanas informācijas apmaiņu un bloķēt PURL mehānismu, ar kura starpniecību Eiropas partneri finansē ASV ieroču iegādi Ukrainai.
“Viņi zvana uz Kijivu... Viņi zvana visiem [Eiropā],” sacīja kāda Eiropas amatpersona, kura saņēmusi zvanu no ASV aizsardzības resora pārstāvja. Viens no amerikāņu apzvanītajiem adresātiem bijis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska militārais padomnieks Pavlo Palisa.
PURL (Prioritised Ukraine Requirements List jeb “Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts”) mehānisms ļauj Ukrainai saņemt ASV bruņojumu, kura iegādi finansē Eiropas partneri. Savukārt triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām ir daļa no Ukrainas īstenotās kampaņas, kuras mērķis ir ierobežot Krievijas spējas ražot degvielu un finansēt karu.
Trampa īpašais sūtnis un neslēptais Krievijas diktatora Vladimira Putina apjūsmotājs Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners Ukrainas pusei esot paziņojuši, ka Vašingtona varētu pārtraukt arī izlūkošanas informācijas sniegšanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, ja Kijiva turpinās ignorēt Vašingtonas prasības pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to vēsta “Financial Times” un “Axios”, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonu, kura, kā tiek apgalvots, piedalījusies 9. oktobrī Maiami notikušajās sarunās.
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Ukraina izmanto ASV izlūkošanas informāciju, lai īstenotu triecienus Krievijas objektiem, cenšoties nodarīt kaitējumu infrastruktūrai, kas nodrošina Krievijai ieņēmumus kara finansēšanai.
Vienlaikus kāda vārdā nenosaukta ASV amatpersona sarunā ar “Axios” noliegusi, ka šādi draudi būtu izteikti. Pēc amatpersonas teiktā, Vitkofs un Kušners Ukrainas pārstāvjiem uzsvēruši, ka ASV ir uzticams partneris, kas nodrošina Ukrainu ar munīciju un izlūkošanas informāciju. Tāpēc Ukrainai nevajadzētu veikt darbības, kas kaitē Amerikas patērētājiem. “Uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām kaitē Krievijai, taču tie kaitē arī ASV,” “Axios” citē amerikāņu amatpersonas teikto.
Ukraina pagaidām nav oficiāli apstiprinājusi informāciju par ASV draudiem pārtraukt izlūkošanas informācijas apmaiņu. “Financial Times” piebilst, ka pēc Trampa paziņojuma par vienošanos ar Putinu attiecībā uz dīzeļdegvielu kāda augsta ranga Ukrainas amatpersona norādījusi, ka Kijiva turpinās veikt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Svētdien Tramps paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. "Stājas spēkā enerģētikas pamiers karā starp Krieviju un Ukrainu. Abas puses ir vienojušās. Nelauziet to!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps, sīkāku informāciju nesniedzot.
Zelenskis pauda pārsteigumu par Trampa paziņojumu, taču pauda gatavību šādam pamieram, ja to ievēros arī Krievija. “Man tas bija jaunums,” ASV ziņu portālam “Axios” sacīja izbrīnītais Zelenskis. “Taču, ja Krievija piekritīs enerģētikas pamieram, arī Ukraina tam piekritīs.” viņš piebilda. “Neuzbrūciet mums. Nenogaliniet mūsu bērnus. Mēs pārtrauksim uzbrukumus jūsu dīzeļdegvielai,” viņš sacīja raidsabiedrības ABC raidījumā “This Week”. “Domāju, ka tas ir taisnīgs darījums.” Kā vēsta “Financial Times”, arī kāda Zelenskim tuva augsta ranga amatpersona paudusi neizpratni: “Neviens par to nav dzirdējis.”
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Kamēr Ukraina paudusi atbalstu šādam enerģētikas pamieram, Krievija klusē. Putina palīgs Jurijs Ušakovs paziņoja, ka 9. oktobra telefonsarunā ar Trampu Putins uzsvēris, ka viņa kara mērķi nav mainījušies ne par mata tiesu, Krievijas armija ies uz priekšu līdz uzvarai.
Savukārt intervijā "ABC News" Zelenskis paziņoja, ka Tramps izdara spiedienu uz Ukrainu, jo neko nespēj izdarīt Putinam. Zelenskis piebilda, ka "visi pasaulē saprot", ka naftas un naftas produktu cenas ir pieaugušas Tuvajos Austrumos notiekošā kara un Hormuza šauruma bloķēšanas dēļ. Jāpiebilst, ka februārī tieši Tramps sāka karu pret Irānu, kā rezultātā būtiski paaugstinājās naftas cenas, viņa administrācijai un republikāņu partijai kļūstot aizvien nepopulārākai savās mājās.
Vidustermiņa vēlēšanas ASV notiks 3. novembrī, pilnībā pārvēlējot Pārstāvju palātu un trešdaļu Senāta. Pašlaik Trampa republikāņiem ir vairākums abās palātās — Pārstāvju palātā 219 pret 214, bet Senātā 53 pret 47. Taču Trampa izteikti nepopulāro lēmumu dēļ tiek uzskatīts, ka republikāņi gandrīz garantēti cietīs sakāvi Pārstāvju palātā un reāli var zaudēt arī Senātu.
Piektdien Tramps pārsteidza pasauli, radikāli atkāpjoties no septembrī parakstītā un nelaiķa senatora Lindsija Greiema aktīvi atbalstītā likumprojekta par plašām ASV sankcijām pret Krieviju, vienojoties ar Putinu, kas ļaus Maskavai “nekavējoties” piegādāt dīzeļdegvielu pasaules tirgum. "Gribu pateikt prezidentam Putinam paldies!" Tramps paziņoja žurnālistiem.
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Zelenskis asi kritizēja šo vienošanos, uzsverot, ka “dāvanas Putinam nedos mieru “ un Krievija par dīzeļdegvielu “atmaksās ar vēl lielāku teroru”.
Krievija nelika ilgi gaidīt, un uzreiz kārtējā uzbrukumā sestdienas rītā Zaporižjas pilsētai ar piecām vadāmām bumbām nogalināja vismaz 20 cilvēkus, ieskaitot četrus bērnus. Vismaz 32 ievainoti, bet daudzi joprojām ir zem sagrauto dzīvojamo māju drupām.
ANO jau atzinusi, ka krievu uzbrukumos šogad pirmo astoņu mēnešu laikā nogalināto civiliedzīvotāju skaits (15 280) Ukrainā par 55% pārsniedzis 2025. gada rādītāju, vidēji katru nedēļu nogalinot vairāk nekā 400 cilvēkus, krievu armijai aizvien intensīvāk apšaudot dzīvojamās mājas, skolas, medicīnas iestādes, veikalus un citus civilos objektus.
Trampam pat prātā nav nācis par kaut ko kritizēt agresorvalsti, tieši otrādi, viņš kārtējo reizi paudis neapmierinātību ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas degvielas pārstrādes uzņēmumiem, vainojot Zelenski degvielas cenu pieaugumā. Sestdien viņš vēl agresīvāk vērsās pret Zelenski, paziņojot, ka Ukrainā ir pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, jo Zelenskis neesot izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu karu ar Krieviju. "Es iesaku viņiem tikt pie jauna līdera, kurš spēj vienoties," Tramps teica Baltajā namā, piebilstot, ka, viņaprāt, kaut kāda iemesla dēļ Zelenskis nepiekrīt kara izbeigšanai, kārtējo reizi stāstot, ka ja viņš būtu bijis ASV prezidents 2022. gadā, "šis karš nekad nebūtu sācies, nebija nekāda iemesla, kāpēc sākās šis karš".