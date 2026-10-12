Prātam neaptverami, ka tas notiek mūsdienās: Irānas mūziķei par dziedāšanu bez hidžāba piespriež 74 pērienus ar pātagu
Irānā 29 gadus vecajai dziedātājai Parastū Ahmadi (Parastoo Ahmadi) par uzstāšanos bez obligātās galvassegas jeb hidžāba piespriesti 74 pērieni ar pātagu. Apelācijas tiesa atstājusi bargo sodu spēkā, izraisot cilvēktiesību aizstāvju sašutumu.
2026. gada 25. septembrī Kumas apelācijas tiesa noraidīja dziedātājas un viņas radošās komandas pārstāvju apelāciju, atstājot spēkā iepriekš piespriesto sodu. Cilvēktiesību organizācijas spriedumu nosaukušas par spīdzināšanas veidu un brīdina, ka Irānas varasiestādes šādi cenšas iebiedēt sievietes, kuras atsakās pakļauties valstī noteiktajiem stingrajiem ģērbšanās ierobežojumiem.
Ahmadi un astoņi viņas radošās komandas dalībnieki, tostarp mūziķi, tika notiesāti 2026. gada jūnijā Kumā notikušajā tiesas procesā. Apsūdzības pamatā bija 2024. gada decembrī internetā pārraidīts koncerts, kurā dziedātāja uzstājās bez hidžāba. Priekšnesuma ieraksts strauji izplatījās sociālajos tīklos un savāca miljoniem skatījumu. Tiesa atzina, ka mākslinieki pārkāpuši valstī noteiktās «tiesiskās un kultūras normas», bet pašu koncertu raksturoja kā "nepiedienīgu un vulgāru".
Līdztekus 74 pērieniem ar pātagu dziedātājai piespriests arī divu gadu aizliegums izbraukt no valsts un nodarboties ar māksliniecisko darbību.
2024. gadā Irānā tika pieņemts tā dēvētais "hidžāba un tikumības" likums, kas paredz īpaši bargus sodus sievietēm, kuras tiek atzītas par vainīgām "kailuma, nepiedienības, atteikšanās no hidžāba vai neatbilstoša apģērba popularizēšanā". Lai gan likums vēl nav oficiāli stājies spēkā, tajā paredzēti naudassodi, miesassodi, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā – pat brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, vēsta britu laikraksts "The Guardian".
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Juristi norāda, ka apelācijas tiesas lēmums nav bijis pārsteigums. Neilgi pirms tā pasludināšanas Irānas tiesu varas vadītājs paziņoja, ka režīmam nevajadzētu baidīties no iespējamā "trokšņa", ko varētu izraisīt vēl stingrāka vēršanās pret sievietēm, kuras nevalkā hidžābu. Saskaņā ar septembra beigās publiskoto informāciju miesassoda izpilde bija gaidāma trīs mēnešu laikā.
"Tas ir pretošanās akts, nevis vienkārši koncerts"
Cilvēktiesību aizstāvji uzsver, ka Ahmadi uzstāšanās kļuvusi par simbolu Irānas sieviešu cīņai par brīvību. Cilvēktiesību aktīviste Roja Borumanda skaidro, ka koncertam bijusi daudz dziļāka nozīme nekā tikai muzikālam priekšnesumam.
"Šis koncerts tiek uzskatīts par pretošanās aktu ne tikai tāpēc, ka sieviete dzied ar neapsegtu galvu, bet arī tāpēc, ka viņa izpilda senas, populāras dziesmas, kas tapušas vēl pirms revolūcijas," norādīja Borumanda.
Savukārt cilvēktiesību advokāts Moeins Hazaeli, kurš darbojas ārpus Irānas izveidotajā juridisko konsultāciju centrā "Dadban", spriedumu vērtē īpaši asi.
"Šis spriedums ir vērsts pret cilvēci. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu tas ir uzskatāms par spīdzināšanas veidu. Diemžēl Irānas Islāma Republikas tiesu sistēmā spīdzināšana būtībā ir legalizēta. Tas ir pretrunā cilvēktiesībām – tas ir noziegums pret cilvēci," paziņoja advokāts.
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Ahmadi piespriestais sods izraisījis satraukumu arī Irānas mūziķu aprindās. Teherānā dzīvojošā 36 gadus vecā dziedātāja Leili sarunā ar "The Guardian" atzina, ka jūtas kā gļēvule, jo ir spiesta bezspēcīgi noskatīties, kā viņas kolēģi tiek sodīti tikai par vēlmi brīvi izpausties un nodarboties ar savu profesiju.
Turklāt Ahmadi nav vienīgā māksliniece, pret kuru vērsušās Irānas varasiestādes. Norvēģijā bāzētā cilvēktiesību organizācija "Hengaw", kas uzrauga cilvēktiesību situāciju Irānā un Kurdistānā, ziņojusi, ka 2026. gada septembrī vēl vienai dziedātājai – Hivai Seifizadei (Hiwa Seyfizade) – par uzstāšanos esot piespriests četru gadu cietumsods. Viņa notiesāta saistībā ar apsūdzībām "korupcijas un prostitūcijas veicināšanā".
Irānietes futbola stadionā un mājās
Irānas sievietes turpina izaicināt režīmu
Neraugoties uz gadiem ilgušajiem arestiem, kriminālvajāšanu un bargajiem sodiem, Irānas sievietes arvien biežāk publiskās vietās parādās bez obligātā galvas lakata. Daļa irāņu gan uzsver, ka šīs pārmaiņas nebūt neliecina par varasiestāžu politikas mīkstināšanos. Gluži pretēji – tās panāktas, pateicoties sieviešu neatlaidībai un gatavībai riskēt ar savu brīvību.
"Tas, ko redzat sociālajos tīklos – sievietes, kuras brīvi staigā pa ielām, – ir patiesība. Es pati redzu, ka arvien mazāk sieviešu valkā hidžābu. Taču režīmam ar to nav nekāda sakara. Tās esam mēs, sievietes, kuras turpina pārkāpt mums uzspiestās robežas. Mēs nebaidāmies iziet ielās un protestēt," sacīja dziedātāja Leili.
Septembra beigās Teherānas universitātes studenti sarīkoja demonstrāciju, paužot neapmierinātību gan ar obligātajām ģērbšanās prasībām, gan arvien sliktākajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Protestētāji skandēja saukļus "Ekspluatācija, bezdarbs, obligātais hidžābs sievietēm!" un "Augstākās vietas akadēmiskajos reitingos, bet kopmītnes brūk kopā!".
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Tikmēr ASV bāzētās organizācijas "Human Rights Activists in Iran" direktora vietnieks Skailars Tompsons aicinājis atcelt Ahmadi un citām mūziķēm piespriestos sodus. Viņš uzsvēra, ka pēršana ar pātagu ir "arhaiska un apzināta vardarbība pret cilvēka ķermeni un cieņu".
Tompsons norādīja, ka Ahmadi gadījumā bargais sods tiek izmantots ne tikai konkrētās mākslinieces sodīšanai, bet arī tam, lai "iebiedētu citas sievietes un piespiestu viņas pakļauties»"