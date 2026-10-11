"Trampa okeāns": Baltā nama saimnieks turpina revidēt pasaules karti, taču pažēlos ASV slavenāko upi savtīga iemesla dēļ
Ar saasinātu godkāri slavenais ASV prezidents Donalds Tramps aizdomājies par okeāna pārdēvēšanu sev par godu. Šādu ideju viņš izteica savu atbalstītāju mītiņā, cenšoties novērst republikāņu graujošu sakāvi gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās.
Uzstājoties Tenesī štata Klārksvilā, Tramps pieļāva iespēju pārdēvēt Atlantijas vai Kluso okeānu. Tā kā viņa “Mar-a-Lago” rezidence atrodas Floridā, visticamāk, par neapvaldāmās slavas kāres pārņemtā prezidenta upuri kļūs Atlantijas okeāns.
“Mums vajag upi, mums vajag okeānu. Tāpēc es domāju par Atlantijas vai Kluso okeānu,” viņš sacīja, publikai izrādot sajūsmu. “Mēs to varētu nosaukt par “Trampa okeānu” vai “Ameriku okeānu”. Kaut kā tā.” “Mums tas ir jāizdara. Mums tas būtu jāpaspēj, pirms es atstāju amatu,” Tramps piebilda.
Tramps arī pateicās saviem atbalstītājiem, ka tie ir gatavi viņam aplaudēt pat par pilnīgām pateiktajām stulbībām, un arī šī frāze tika uztverta ar sajūsmu.
President Trump: "I could say the stupidest things and you'd clap." https://t.co/16rxk6jIlc— CSPAN (@cspan) October 10, 2026
Taču slavenākajām ASV upēm pagaidām nedraud liktenis kļūt pat “Trampa upēm”, jo Baltā nama saimnieks vēl nepārdēvēs Ņujorkas štatā tekošo Hudzonu vai leģendām apvīto Misisipi. “Es mīlu Misisipi. Mēs šajā štatā uzvarējām ar milzīgu pārsvaru,” viņš uzsvēra.
Pēdējā laikā Trampa īpašu nelabvēlību izpelnījusies kaimiņvalsts Kanāda, un augustā viņš tai atriebās, robežezeru Ontārio pārdēvējot par Amerikas ezeru. Līdz tam slavenākais Trampa lēmums bija Meksikas līča pārdēvēšana par Amerikas līci, ķīvējoties ar Meksiku. Vēl vairāk, viņš bija atzinis, ka bija iecerējis to pārdēvēt par Trampa līci, taču padomnieki viņu atrunājuši.
Baltais nams savu lēmumu pamatoja ar to, ka Ontārio ezera lielākā daļa un dziļākās daļas pieder ASV. Jautāts, kādēļ viņš tā koncentrējies uz kašķiem ar ASV sabiedrotajiem, Tramps toreiz atteica: “Kanādas amatpersonas pret mums izturējušās ļoti slikti. Viņi ir ļoti nejauki cilvēki.” Un vispār, kanādieši ir “vissliktākie”, kad runa ir par tirdzniecību.
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Pirms tam Tramps regulāri dēvēja Kanādu par ASV “51. štatu”, tās premjerministru par “gubernatoru” un pat atļāvās izteikt iespēju, ka varētu to sagrābt, izmantojot ekonomikas sviras.
Ontārio ezers ir viens no Lielajiem ezeriem, vistālāk austrumos, viszemāk novietotais. Ziemeļos no ezera atrodas Kanādas Ontārio province, dienvidos — ASV Ņujorkas štats. Tieši Ontārio province ir viena no aktīvākajām Kanādas atbildes pasākumu ieviešanā pret Trampa noteiktajiem tarifiem.
Savukārt par Meksikas līča nosaukuma maiņas motivāciju viņš bija izteicies, ka līdzšinējais nosaukums viņam vienmēr šķitis nelāgs. “Mums ir vislielākā piekraste. Meksikai ir neliels procents, apmēram 8 procenti. Mums ir 92 procenti. Un es teicu — kāpēc? Kāpēc tas ir Meksikas līcis? Tam vajadzētu būt Amerikas līcim,” stāstīja Baltā nama saimnieks.
Kā parasti, apgalvojumu atbilstība faktiem Trampam nešķita svarīga. Meksikai pieder pat nedaudz lielāka līča piekraste, salīdzinot ar ASV.
Kaut gan Tramps savulaik apgalvoja, ka līča pārdēvēšana viņa vārdā ir tikai joks, un, domājams, arī okeāna pārdēvēšanu nodēvēs par joku, viņa administrācijai ir pieredze dažādu nosaukumu maiņā viņa godināšanai. Piemēram, 2025. gada decembrī tika paziņots, ka ASV Miera institūts sauksies par Donalda Dž. Trampa Miera institūtu, bet slavenais Kenedija centrs — par Trampa Kenedija centru, kaut gan pārdēvēšana ir veikta bez Kongresa apstiprinājuma. Trampa vārds piešķirts pat ASV kara flotes kuģu klasei.
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Jāpiebilst, ka arī vecāko dēlu Tramps nosauca savā vārdā.
Vidustermiņa vēlēšanas ASV notiks 3. novembrī, pilnībā pārvēlējot Pārstāvju palātu un trešdaļu Senāta. Pašlaik Trampa republikāņiem ir vairākums abās palātās — Pārstāvju palātā 219 pret 214, bet Senātā 53 pret 47. Prognozēšanas vietnē “Kalshi” demokrātu uzvara Pārstāvju palātā vērtēta kā 89% iespēja, kamēr Senātā — jau 60%, kaut gan salīdzinoši nesen šāda iespēja bija 50 pret 50. Senāta vairākuma likteni varētu izšķirt pieci pašlaik republikāņu senatoru pārstāvētie štati Meina, Ohaio, Aiova, Teksasa un Aļaska, kur “Kalshi” prognozē republikāņu uzvaras iespēju tikai Aiovā.
Kaut gan prezidenta vēlēšanas notiks tikai 2028. gada novembrī, “Kalshi” demokrātu izredzes vērtē augstāk — 64%. Ironiski, bet ņemot vērā 80 gadus vecā (vecākā jelkad ievēlētā ASV prezidenta!) Trampa diktatora tieksmes un viņa izteikumus par iespējamo kandidēšanu uz ASV konstitūcijā aizliegto trešo pilnvaru laiku, potenciālo kandidātu skaitā “Kalshi” ir iekļāvusi arī viņu, un Trampa nominēšanas varbūtība ir novērtēta piektajā vietā, atpaliekot tikai no viceprezidenta Džeimsa Vensa, valsts sekretāra Marko Rubio, Floridas gubernatora Rona Desantisa un Teksasas senatora Teda Krusa — pēdējie trīs no viņiem graujoši zaudēja Trampam visās iepriekšējās nominācijās.