Polijā notver iespējamo draudētāju premjerministram un aizsardzības ministram
Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentāta mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku-Kamišu.
“Vīrietis, kurš draudēja ar uzbrukumu, ir aizturēts,” platformā "X" paziņoja Tusks, uzslavējot policiju par tās “ātro un izlēmīgo rīcību”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka policija no Valsts aizsardzības dienesta bija saņēmusi informāciju par iespējamo atentātu pret premjerministru un aizsardzības ministru, un specdienestu ministra preses sekretārs Jaceks Dobžiņskis norādīja, ka, varasiestāžu skatījumā, pastāvēja liela varbūtība, ka šie draudi varēja tikt īstenoti. Svētdien plkst. 11 Polijas Iekšējās drošības aģentūras Pretterorisma centrā sasaukta sanāksme, kurā piedalās policijas, specdienestu un valsts amatpersonu apsardzes dienesta pārstāvji. Tās mērķis bija izvērtēt saņemtos draudus un lemt par nepieciešamajiem drošības pasākumiem.
Draudi Polijas premjerministram izteikti arī iepriekš. Septembrī policija aizturēja divus vīriešus, kuri internetā bija draudējuši Tuskam. Viens no viņiem sociālajos tīklos ievietojis video ar draudiem premjeram, bet otrs izteicis nāves draudus. Nav zināms, vai šie gadījumi ir saistīti ar svētdienas notikumiem.