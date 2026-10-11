Zelenskis izbrīnīts reaģē uz Trampa paziņojumu par enerģētikas pamieru
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu par to, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai.
“Man tas bija jaunums,” ASV ziņu portālam “Axios” sacīja izbrīnītais Zelenskis. “Taču, ja Krievija piekritīs enerģētikas pamieram, arī Ukraina tam piekritīs.” viņš piebilda.
“Neuzbrūciet mums. Nenogaliniet mūsu bērnus. Mēs pārtrauksim uzbrukumus jūsu dīzeļdegvielai,” viņš sacīja raidsabiedrības ABC raidījumā “This Week”. “Domāju, ka tas ir taisnīgs darījums.”
Kā vēsta “Financial Times”, arī kāda Zelenskim tuva augsta ranga amatpersona paudusi neizpratni: “Neviens par to nav dzirdējis.”
Iepriekš Tramps negaidīti paziņoja par Krievijas un Ukrainas enerģētikas pamieru. “Stājas spēkā enerģētikas pamiers karā starp Krieviju un Ukrainu. Abas puses ir vienojušās. Nelauziet to!” savā sociālajā tīklā “Truth Social” paziņoja Tramps, neko nekonkretizējot.