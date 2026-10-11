Krievija un Ukraina vairs neuzbruks pretinieka enerģētikai, paziņo Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai.
"Stājas spēkā enerģētikas pamiers karā starp Krieviju un Ukrainu. Abas puses ir vienojušās. Nelauziet to!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja Tramps, sīkāku informāciju nesniedzot.
Nedz Ukraina, nedz Krievija to nav apstiprinājušas.
Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina būtu gatava pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ja Krievija ierobežotu savus uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu par vienošanos, ka Krievija piegādās ASV simtiem tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas, Zelenskis to vērtēja kā vāju lēmumu. Viņš brīdināja, ka tas mudinās Krieviju turpināt uzbrukumus Ukrainai.
Cenas ASV benzīna un dīzeļdegvielas uzpildes stacijās strauji pieaugušas kopš februāra beigām, kad ASV un Izraēlas kopīgie uzbrukumi Irānai noveda pie Hormuza šauruma bloķēšanas. Taču Tramps sestdien paziņoja, ka pie degvielas cenu pieaugumu esot vainojami tieši Ukrainas uzbrukumi. Viņš aicinājis Kijivu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Laikā, kad pasauli pārsteidza Trampa vienošanās ar Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm, kā arī viņa agresīvā retorika pret Zelenski, Kremlis atklājis, cik patīkamā labu draugu gaisotnē notikusi Putina un Trampa saruna. Ierasti uzsverot, ka telefonsaruna 9. oktobrī notika pēc Trampa iniciatīvas, Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs pastāstīja, ka lielākā daļa sarunas bija veltīta Ukrainai, un Putins “ar izpratni” uztvēris dažus Trampa ASV priekšlikumus “spriedzes mazināšanai”, tomēr neko nekonkretizēja.
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Vēl krāšņāk diktatora “ļoti saturīgās” un “draudzīgās” sarunas ar ASV prezidentu aprakstīja Putina palīgs Jurijs Ušakovs: “Neviens negribēja pirmais nolikt klausuli.” Vēl vairāk, Tramps pat paudis gatavību runāt ar Putinu jebkurā diennakts laikā “gan vakarā, gan naktī, gan nākamajā dienā”.
Piektdien Tramps paziņoja, ka panācis vienošanos ar Putinu, kas ļaus Maskavai “nekavējoties” piegādāt dīzeļdegvielu pasaules tirgum. "Gribu pateikt prezidentam Putinam paldies!" Tramps paziņoja žurnālistiem.
Tramps paziņoja, ka Putins piekritis nekavējoties piegādāt tirgum 300 000 tonnu dīzeļdegvielas, novembrī vēl 500 000 tonnu, bet pēc tam vēl vienu miljonu tonnu. “Dīzeļdegvielas cenas amerikāņiem un, patiesībā, visā pasaulē kritīsies rekordlielā apjomā un strauji!” Tramps pavēstīja savā sociālajā vietnē “Truth Social”.
Trampam pat prātā nav nācis par kaut ko kritizēt agresorvalsti, tieši otrādi, viņš kārtējo reizi paudis neapmierinātību ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas degvielas pārstrādes uzņēmumiem, vainojot Zelenski degvielas cenu pieaugumā. Viņš vēl agresīvāk vērsās pret Zelenski, paziņojot, ka Ukrainā ir pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, jo Zelenskis neesot izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu karu ar Krieviju. "Es iesaku viņiem tikt pie jauna līdera, kurš spēj vienoties," Tramps teica Baltajā namā, piebilstot, ka, viņaprāt, kaut kāda iemesla dēļ Zelenskis nepiekrīt kara izbeigšanai, kārtējo reizi stāstot, ka ja viņš būtu bijis ASV prezidents 2022. gadā, "šis karš nekad nebūtu sācies, nebija nekāda iemesla, kāpēc sākās šis karš".
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Iepriekšējā Trampa un Putina telefonsaruna notika 8. septembrī pēc Trampa emisāra un Putina atklāta apjūsmotāja Stīva Vitkofa un znota Džareda Kušnera kārtējās viesošanās Maskavā. Toreiz Ušakovs stāstīja, ka Tramps kārdināja Putinu par grandiozajiem biznesa ieguvumiem pēc kara apturēšanas un paudis vēlmi, lai "konflikts" tiktu nokārtots viņa prezidentūras laikā. Savukārt Putins aicinājis Trampu aktīvāk ietekmēt eiropiešus saistībā ar "spekulācijām par it kā Maskavas naidīgajiem nodomiem".