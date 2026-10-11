Glābēji palīdz izdzīvojušajiem pēc laivas nogrimšanas pie Džibutijas krastiem.
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Šodien 16:42
Papildināts:Šodien 17:38
Milzīgs migrantu skaits gājis bojā, pie Džibutijas krastiem apgāžoties laivai
Apgāžoties laivai pie Džibutijas krastiem, gājuši bojā vismaz 139 migranti, tostarp 15 bērni, svētdien paziņoja Starptautiskā migrācijas organizācija (IOM).
Saskaņā ar IOM informāciju laiva ar 305 cilvēkiem bija ceļā no Džibutijas uz Jemenu, kad naktī no ceturtdienas uz piektdienu apgāzās pie Džibutijas krastiem. Vismaz 84 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem.
Cerot uz labāku dzīvi, desmitiem tūkstošu migrantu no Somālijas pussalas dodas caur Džibuti pāri Bābelmandeba šaurumam uz Persijas līča valstīm, un šī migrācija turpinās, neraugoties uz vardarbību Jemenā.
"Šī traģēdija ir skarbs atgādinājums par briesmām, ar kurām saskaras migranti šajā migrācijas koridorā," norādīja IOM misijas vadītājs Džibutijā.