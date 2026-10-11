"Neviens negribēja pirmais nolikt klausuli": Kremlī stāsta, cik mīlīgi Tramps runājis ar Putinu
Laikā, kad pasauli pārsteidza ASV prezidenta Donalda Trampa vienošanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm, kā arī viņa agresīvā retorika pret Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Kremlis atklājis, cik patīkamā labu draugu gaisotnē notikusi Putina un Trampa saruna.
Ierasti uzsverot, ka telefonsaruna 9. oktobrī notika pēc Trampa iniciatīvas, Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs pastāstīja, ka lielākā daļa sarunas bija veltīta Ukrainai, un Putins “ar izpratni” uztvēris dažus Trampa ASV priekšlikumus “spriedzes mazināšanai”, tomēr neko nekonkretizēja.
Vēl krāšņāk diktatora “ļoti saturīgās” un “draudzīgās” sarunas ar ASV prezidentu aprakstīja Putina palīgs Jurijs Ušakovs: “Neviens negribēja pirmais nolikt klausuli.” Vēl vairāk, Tramps pat paudis gatavību runāt ar Putinu jebkurā diennakts laikā “gan vakarā, gan naktī, gan nākamajā dienā”.
Ušakovs piebilda, ka Putins Trampam teicis, ka Krievija negrasās uzreiz atgriezties pie trīspusējām sarunām, kurās tā piedalītos kopā ar ASV un Ukrainu, tā kā “apstākļi ir mainījušies”. Vienlaikus Kremļa saimnieks nolasījis Trampam lekciju par brīnišķīgajiem panākumiem frontē, kur Ukrainai neesot nekādu cerību. Ušakovs sacīja, ka Tramps apsolījis dzirdēto nodot Ukrainas pārstāvjiem. “Donalds Tramps uzmanīgi uzklausīja mūsu argumentus un sacīja, ka uzdos nodot attiecīgos vēstījumus Ukrainas delegācijai, kas tieši šajās dienās atrodas Maiami, lai tiktos ar ASV pārstāvjiem,” paziņoja Ušakovs.
Piektdien Tramps paziņoja, ka panācis vienošanos ar Putinu, kas ļaus Maskavai “nekavējoties” piegādāt dīzeļdegvielu pasaules tirgum. "Gribu pateikt prezidentam Putinam paldies!" Tramps paziņoja žurnālistiem.
Tramps paziņoja, ka Putins piekritis nekavējoties piegādāt tirgum 300 000 tonnu dīzeļdegvielas, novembrī vēl 500 000 tonnu, bet pēc tam vēl vienu miljonu tonnu. “Dīzeļdegvielas cenas amerikāņiem un, patiesībā, visā pasaulē kritīsies rekordlielā apjomā un strauji!” Tramps pavēstīja savā sociālajā vietnē “Truth Social”.
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Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs sociālajos tīklos atzinīgi novērtēja vienošanos, paziņojot: “Krievijas un ASV sadarbība dīzeļdegvielas un enerģētikas jomā dos labumu visai pasaulei.” Savukārt Volodimirs Zelenskis asi kritizēja šo vienošanos, uzsverot, ka “dāvanas Putinam nedos mieru “ un Krievija par dīzeļdegvielu “atmaksās ar vēl lielāku teroru”.
Krievija nelika ilgi gaidīt, un uzreiz kārtējā uzbrukumā sestdienas rītā Zaporižjas pilsētai ar piecām vadāmām bumbām nogalināja vismaz 20 cilvēkus, ieskaitot četrus bērnus. Vismaz 32 ievainoti, bet daudzi joprojām ir zem sagrauto dzīvojamo māju drupām.
Asiņainie uzbrukumi bija arī dienās pirms Trampa zvana — ceturtdien Kramatorskā ar vadāmām bumbām krievi sašāva divus pasažieru autobusus, nogalinot vismaz 33 cilvēkus, bet trešdien ar raķeti trāpīja mājai Prilukos, nogalinot vismaz 22 cilvēkus, tostarp piecus bērnus.
ANO jau atzinusi, ka krievu uzbrukumos šogad pirmo astoņu mēnešu laikā nogalināto civiliedzīvotāju skaits (15 280) Ukrainā par 55% pārsniedzis 2025. gada rādītāju, vidēji katru nedēļu nogalinot vairāk nekā 400 cilvēkus, krievu armijai aizvien intensīvāk apšaudot dzīvojamās mājas, skolas, medicīnas iestādes, veikalus un citus civilos objektus.
Trampam pat prātā nav nācis par kaut ko kritizēt agresorvalsti, tieši otrādi, viņš kārtējo reizi paudis neapmierinātību ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas degvielas pārstrādes uzņēmumiem, vainojot Zelenski degvielas cenu pieaugumā. Viņš vēl agresīvāk vērsās pret Zelenski, paziņojot, ka Ukrainā ir pienācis laiks jaunam valsts prezidentam, jo Zelenskis neesot izdarījis pietiekami daudz, lai izbeigtu karu ar Krieviju. "Es iesaku viņiem tikt pie jauna līdera, kurš spēj vienoties," Tramps teica Baltajā namā, piebilstot, ka, viņaprāt, kaut kāda iemesla dēļ Zelenskis nepiekrīt kara izbeigšanai, kārtējo reizi stāstot, ka ja viņš būtu bijis ASV prezidents 2022. gadā, "šis karš nekad nebūtu sācies, nebija nekāda iemesla, kāpēc sākās šis karš".
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Iepriekšējā Trampa un Putina telefonsaruna notika 8. septembrī pēc Trampa emisāra un Putina atklāta apjūsmotāja Stīva Vitkofa un znota Džareda Kušnera kārtējās viesošanās Maskavā. Toreiz Ušakovs stāstīja, ka Tramps kārdināja Putinu par grandiozajiem biznesa ieguvumiem pēc kara apturēšanas un paudis vēlmi, lai "konflikts" tiktu nokārtots viņa prezidentūras laikā. Savukārt Putins aicinājis Trampu aktīvāk ietekmēt eiropiešus saistībā ar "spekulācijām par it kā Maskavas naidīgajiem nodomiem".