Dānijā lielveikalos izmēģina cilvēkveidīgos robotus: drīzumā tie varētu pārņemt daļu darbinieku pienākumu
Iedomājies, ka ieej lielveikalā, bet starp preču plauktiem rosās nevis darbinieki, bet roboti. Dānijā šāda aina kļūs par realitāti.
Vienā no “Føtex” lielveikaliem netālu no Kopenhāgenas tiek izmēģināti roboti, kuri nākotnē varētu patstāvīgi papildināt veikalu plauktus, tādējādi atvieglojot darbinieku ikdienu.
Robotus izstrādājis Dānijas jaunuzņēmums “Hive Robots”, savukārt to tehnisko platformu veidojis Ķīnas uzņēmums “Unitree”. Kopš jūnija roboti apgūst dažādus ikdienas uzdevumus – paņem preces, novieto tās plauktos un atkārto vienas un tās pašas darbības. Pagaidām gan tos vada cilvēks, palīdzot iemācīties pareizi rīkoties ar dažāda izmēra un formas produktiem.
Plānots, ka jau 2027. gada sākumā roboti varētu sākt papildināt veikalu plauktus patstāvīgi. Paredzēts, ka tie galvenokārt strādās naktīs, kad lielveikali ir slēgti un tajos neatrodas pircēji.
Eksperiments tiek īstenots sadarbībā ar Dānijas lielāko mazumtirdzniecības uzņēmumu “Salling Group”, kam pieder vairāk nekā 2000 veikalu sešās Eiropas valstīs. Pēc “Føtex” aplēsēm, darbinieki patlaban aptuveni 40–50% sava darba laika pavada, papildinot preču plauktus. Uzņēmums cer, ka robotu izmantošana ļaus šo monotono darbu daļēji automatizēt, savukārt darbinieki varēs vairāk pievērsties klientu apkalpošanai.
Nākotnē robotu pienākumi varētu kļūt vēl plašāki. Tie varētu pārbaudīt preču derīguma termiņus, identificēt produktus, kas novietoti nepareizās vietās. Tomēr pagaidām tehnoloģija vēl nav tik attīstīta, lai pilnībā aizstātu cilvēkus. Roboti joprojām darbojas lēnāk nekā veikala darbinieki, turklāt tiem nepieciešama pastāvīga uzraudzība.