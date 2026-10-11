Negadījuma vieta - autobuss sadūries ar kravas automašīnu un pēc spēcīgā trieciena apgāzies.
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Šodien 15:12
Traģēdija Turcijā: autobusam saduroties ar kravas automašīnu, 11 bojāgājušie un desmitiem ievainoto, VIDEO
Turcijā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējuši 11 cilvēki, bet vēl 27 guvuši ievainojumus. Negadījums noticis Manisas provincē uz autoceļa, kas savieno Bursu un Izmiru.
Kā vēsta Turcijas televīzijas kanāls NTV, autobuss sadūries ar kravas automašīnu un pēc spēcīgā trieciena apgāzies. Pagaidām nav zināms, kas izraisījis sadursmi un vai negadījumā bijuši iesaistīti vēl citi transportlīdzekļi.
Pēc avārijas notikuma vietā ieradušies operatīvie dienesti, lai sniegtu palīdzību cietušajiem. Viena cilvēka veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks.
Traģiskā negadījuma dēļ būtiski traucēta satiksme uz noslogotā autoceļa. Pēc sadursmes transportlīdzekļu kustība attiecīgajā posmā gandrīz pilnībā apstājusies, radot ievērojamus sastrēgumus.
Pagaidām nav publiskota plašāka informācija par bojāgājušajiem un ievainotajiem. Tāpat vēl nav noskaidroti precīzi avārijas apstākļi un tās iespējamie iemesli.