VIDEO: Nepālu atkal skāruši postoši plūdi: ĀM izplatījusi paziņojumu par tur esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem
Nepālā, kur svētdien, 11. oktobrī, spēcīgi plūdi aizskalojuši desmitiem māju un nodarījuši plašus postījumus, atrodas arī Latvijas valstspiederīgie. Ārlietu ministrija informē, ka visi līdz šim apzinātie Latvijas pilsoņi, kuri reģistrējušies konsulārajā dienestā, ir drošībā.
Ārlietu ministre Baiba Braže sociālajā tīklā “X” pavēstījusi, ka ārlietu dienesta darbinieki jau agri no rīta sazinājušies ar Nepālā esošajiem Latvijas pilsoņiem, tostarp tūrisma aģentūras “Impro” ceļotāju grupu. “Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepālas iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumu,” norādījusi ministre.
Kopš agra rīta @Arlietas kolēģi ir apzinājuši Konsulārajā registrā zināmos Latvijas pilsoņus, tai skaitā Impro ceļojumu grupu. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepālas iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 11, 2026
Jauns.lv jau vēstīja, Nepālas centrālo daļu svētdien skāruši postoši plūdi, kuru laikā strauji pārplūdusi Budhi Gandaki upe. Pēc vietējo amatpersonu sniegtās informācijas, plūdus izraisījis zemes nogruvums, kura dēļ pēkšņi paaugstinājies ūdens līmenis.
Dabas stihijā aizskaloti desmitiem māju, bojāti vismaz četri tilti, divi telekomunikāciju torņi, 50 elektrības stabi un hidroelektrostacijas iekārtas. Pieci cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, bet sociālajos tīklos izplatītajos video redzams, kā spēcīgā ūdens straume aizskalo ēkas un tiltus.
Glābšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 400 drošības dienestu darbinieku. No bīstamās zonas ar gaisa transportu evakuēti vismaz 47 cilvēki, bet vēl simtiem iedzīvotāju pārvietoti drošībā. Varasiestādes izsludinājušas augstākā līmeņa brīdinājumu cilvēkiem, kuri dzīvo lejup pa upi.