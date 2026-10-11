“Tas tika atklāts ļoti agrīnā stadijā”: pāvestam Leonam XIV tuvākajās dienās veiks operāciju
Romas katoļu baznīcas vadītājam, 71 gadu vecajam pāvestam Leonam XIV, tuvākajās dienās paredzēta plaušu operācija. Mediķi nesen veiktajās veselības pārbaudēs viņam atklājuši mezgliņu plaušā, kuru nolemts ķirurģiski izņemt. Par gaidāmo operāciju svētdien paziņojis pats pāvests.
Uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukumā Vatikānā, Leons XIV atklāja, ka veselības problēma konstatēta neseno medicīnisko pārbaužu laikā. Ārsti pēc izmeklējumu rezultātu izvērtēšanas ieteikuši mezgliņu izoperēt.
“Tas tika atklāts ļoti agrīnā stadijā,” sacīja pāvests. Viņš arī apstiprināja, ka pieņēmis lēmumu veikt operāciju, kuras datums jau ir noteikts. To paredzēts veikt Romas Džemelli universitātes slimnīcā, kurā jau iepriekš ārstējušies citi katoļu baznīcas vadītāji. Vatikāna preses dienests informējis, ka operācija plānota nedēļas sākumā.
Paredzams, ka atveseļošanās pēc operācijas ilgs aptuveni nedēļu. Pagaidām gan nav zināms, vai šajā laikā pāvestam nāksies atcelt iepriekš ieplānotās tikšanās un publiskās uzstāšanās.
Plašāka informācija par mezgliņa raksturu nav sniegta. Nav arī apstiprināts, ka tas būtu ļaundabīgs. Vienlaikus pāvesta sacītais liecina, ka problēma atklāta savlaicīgi un ārsti jau izstrādājuši ārstēšanas plānu.