Polijā izskan ziņas par iespējamu atentātu pret premjerministru Tusku un aizsardzības ministru
Polijas drošības dienesti sākuši pārbaudīt satraucošu informāciju par iespējamu atentāta plānošanu pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku-Kamišu. Saņemtie draudi izrādījušies pietiekami nopietni, lai svētdien, 11. oktobrī, sasauktu drošības dienestu ārkārtas sanāksmi.
Polijas Iekšlietu ministrijas pārstāve Karolīna Galecka paziņojusi, ka policijas saņemtās informācijas dēļ iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis un par specdienestu koordināciju atbildīgais ministrs Tomašs Semoņaks devuši rīkojumu nekavējoties izvērtēt šos draudus.
Svētdien plkst. 11 Polijas Iekšējās drošības aģentūras Pretterorisma centrā sasaukta sanāksme, kurā piedalās policijas, specdienestu un valsts amatpersonu apsardzes dienesta pārstāvji. Tās mērķis ir izvērtēt saņemtos draudus un lemt par nepieciešamajiem drošības pasākumiem.
Polijas valdības preses pārstāvis Adams Šlapka televīzijai TVN24 atklājis, ka Tusks par iespējamo apdraudējumu informēts jau ap plkst. 7 svētdienas rītā. Pēc viņa teiktā, saņemtais brīdinājums bijis satraucošāks nekā iepriekšējie. Drošības dienesti pašlaik pārbauda informācijas ticamību.
Jāpiebilst, ka draudi Polijas premjerministram izteikti arī iepriekš. Septembrī policija aizturēja divus vīriešus, kuri internetā bija draudējuši Tuskam. Viens no viņiem sociālajos tīklos ievietojis video ar draudiem premjeram, bet otrs izteicis nāves draudus. Nav zināms, vai šie gadījumi ar svētdienas notikumiem.
Pagaidām Polijas varasiestādes neatklāj, no kurienes saņemta informācija par iespējamo atentātu, kas varētu būt tā organizētāji un vai identificēti konkrēti aizdomās turamie. Tāpat nav apstiprināts, ka uzbrukuma mēģinājums būtu noticis.