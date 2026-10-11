VIDEO: dronu triecieni paralizē Krievijas tehnoloģiju gigantu “Yandex”: pakalpojumu darbība traucēta arī citās valstīs
Krievijas tehnoloģiju gigants “Yandex” piedzīvo plašus darbības traucējumus pēc vairākiem Ukrainas dronu uzbrukumiem uzņēmuma datu centriem. Triecienu sekas izjūt ne tikai "Yandex" pakalpojumu lietotāji Krievijā, bet arī citās valstīs.
Jaunākais uzbrukums noticis naktī uz svētdienu, 11. oktobri, kad droni trāpījuši datu centram Vladimiras apgabalā. Bojājumu dēļ objekta darbība apturēta. Iepriekš, 8. un 9. oktobrī, uzbrukumi skāra arī "Yandex" datu centrus Rjazaņas un Kalugas apgabalos.
Par dažādu digitālo pakalpojumu darbības traucējumiem ziņojuši lietotāji Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā. Problēmas skārušas taksometru izsaukšanas lietotni “Yandex Go”, mūzikas straumēšanas platformu “Yandex Music”, mākoņkrātuvi “Yandex Disk”, maksājumu pakalpojumus un citas uzņēmuma sistēmas. Traucējumi ietekmējuši arī atsevišķus uzņēmumus, kas izmanto “Yandex” tehnoloģisko infrastruktūru.
Uzbrukumu fonā uzmanību piesaistījušas arī izmaiņas “Yandex” pakalpojumu lietošanas noteikumos. Tajos kā force majeure apstākļi minēti dronu un raķešu triecieni, sprādzieni un citas ar karadarbību saistītas situācijas. Šāda atruna noteiktos apstākļos var atbrīvot uzņēmumu no atbildības par līgumsaistību neizpildi.
Uzņēmums skaidrojis, ka izmaiņas veiktas, lai vienādotu dažādu pakalpojumu lietošanas noteikumus. Tomēr to parādīšanās laikā, kad “Yandex” infrastruktūra piedzīvo atkārtotus uzbrukumus, izraisījusi pastiprinātu uzmanību.
“Yandex”, ko nereti dēvē par Krievijas “Google”, ir viens no lielākajiem valsts tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā pakalpojumus ikdienā izmanto miljoniem cilvēku, tādēļ uzbrukumi datu centriem var radīt sekas, kas sniedzas tālu ārpus pašu objektu teritorijas.