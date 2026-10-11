VIDEO: asiņains raķešu uzbrukums Rijādas lidostai: 12 nogalinātie, vairāk nekā 300 ievainoto
Saūda Arābijas galvaspilsētu Rijādu sestdien, 10. oktobrī, satricinājis raķešu uzbrukums Karaļa Hālida starptautiskajai lidostai. Tajā dzīvību zaudējuši vismaz 12 cilvēki, bet vēl 309 guvuši ievainojumus. Vairāku cietušo stāvoklis ir kritisks, vēsta ārvalstu mediji.
Saskaņā ar Saūda Arābijas Civilās aviācijas pārvaldes sniegto informāciju bojāgājušo vidū ir četri Saūda Arābijas pilsoņi un astoņi ārvalstnieki, tostarp divi Bangladešas pilsoņi, kā arī ASV, Ēģiptes, Jordānijas, Sīrijas, Palestīnas un Sudānas valstspiederīgie. Ievainotie nogādāti vairākās Rijādas slimnīcās.
Raķete trāpījusi lidostas pasažieru terminālim, nodarot ievērojamus postījumus. Pēc uzbrukuma lidostas darbība tika apturēta, bet aviokompānijas bija spiestas atcelt vai pārcelt simtiem lidojumu. Vairākas ārvalstu vēstniecības aicinājušas savus pilsoņus izvairīties doties uz lidostu un uzturēties tās apkārtnē.
Būtiski, ka tas ir jau trešais uzbrukums Rijādas starptautiskajai lidostai nedēļas laikā. Iepriekšējos triecienos gājuši bojā vēl četri cilvēki, kā arī bojāta lidostas infrastruktūra un pasažieru lidmašīna. Šis ir viens no nāvējošākajiem uzbrukumiem Saūda Arābijā pēdējo gadu laikā.
Saūda Arābija šajā uzbrukumā vaino Irānas atbalstītos Jemenas hutiešu nemierniekus un solījusi stingru atbildi. Pēdējā laikā konflikts Jemenā atkal saasinājies, Saūda Arābijas atbalstītajiem spēkiem cenšoties atgūt hutiešu kontrolētās teritorijas. Savukārt hutieši pastiprinājuši uzbrukumus Saūda Arābijas lidostām un citiem stratēģiskiem objektiem.
Uz notikušo reaģējis arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš uzbrukumu nosaucis par briesmīgu. Viņš paziņojis, ka Vašingtona apsver iespēju pievienoties Saūda Arābijas militārajām operācijām pret hutiešiem. Arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio stingri nosodījis uzbrukumu, kurā dzīvību zaudējis viens ASV pilsonis.