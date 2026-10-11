Trampa iecere iepirkt Krievijas degvielu ir tik absurda, ka paša partijas biedri gatavojas viņu apturēt
ASV Kongresā tiek gatavots likumprojekts, kas paredzētu aizliegt jebkādu Krievijas naftas iegādi. Ar šādu iniciatīvu nācis klajā republikāņu kongresmenis Braiens Ficpatriks, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu atļaut Krievijas dīzeļdegvielas piegādes.
Likumprojektu ar nosaukumu “Ronalda Reigana likums "Miers caur spēku"" plānots virzīt izskatīšanai paātrinātā kārtībā.
Trampa lēmums izraisījis neapmierinātību arī viņa paša partijā. Republikāņu kongresmenis Dons Beikons to nosaucis par nopietnu kļūdu un vājuma pazīmi. “Atļaujot iepirkt Krievijas dīzeļdegvielu, mēs piešķiram naudu Krievijas ekonomikai un tās kara mašīnai,” viņš uzsvēris sarunā ar “Ukrainska Pravda”. Beikons paziņojis, ka atbalstīs Ficpatrika iniciatīvu, piebilstot, ka Kongresam pienācis laiks parādīt atbalstu Ukrainai, nevis Krievijai.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pēc piektdienas telefonsarunas ar Vladimiru Putinu Tramps paziņoja par vienošanos piegādāt ASV simtiem tūkstošu tonnu Krievijas dīzeļdegvielas. Lai piegādes varētu īstenot, Vašingtona plāno uz laiku atcelt attiecīgās sankcijas. Beikons pieļauj, ka Trampa mērķis ir samazināt degvielas cenas pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām.
Tomēr likumprojekta pieņemšana nebūs vienkārša. Lai panāktu balsojumu Pārstāvju palātā bez tās vadības piekrišanas, iniciatīvai nepieciešams vismaz 218 deputātu atbalsts. Turklāt likumprojekts būtu jāapstiprina arī Senātam, sagaidāms, ka Baltais nams tam izrādīs pretestību.