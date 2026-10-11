Stihiski plūdi Nepālā aizskalo desmitiem māju un tiltus; vairāki ciemi evakuēti
Nepālas centrālo daļu svētdienas, 11. oktobra, rītā skāruši postoši plūdi, kas aizskalojuši desmitiem dzīvojamo māju un vairākus tiltus. Varasiestādes aicina iedzīvotājus steidzami pamest apdraudētās teritorijas un pārvietoties uz augstākām vietām. Vairāki cilvēki pazuduši bez vēsts, vēsta ārvalstu mediji.
Plūdi skāruši Gorkhas apgabalu, kur strauji sāka celties Budhi Gandaki upes ūdens līmenis. Saskaņā ar vietējo amatpersonu sniegto informāciju straume aizskalojusi aptuveni 35 līdz 40 mājas vairākos ciemos. Iznīcināti arī vairāki tilti, ēkas un nodarīti postījumi būvniecības stadijā esošam hidroelektrostacijas projektam.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka plūdi sākušies ap plkst. 4 no rīta, kad upes ielejā atskanējusi skaļa dunoņa. Ūdens straume nesusi līdzi dubļus un gruvešus, liekot cilvēkiem steigšus pamest mājas. Dažviet ūdens līmenis uz brīdi pazeminājies, bet pēc tam atkal strauji palielinājies, tādēļ situācija joprojām ir ārkārtēja.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju bez vēsts pazuduši vismaz četri cilvēki, bet ar vēl vairākiem nav izdevies sazināties. Nepālas armija ar helikopteru palīdzību no apdraudētās teritorijas izglābusi sešus cilvēkus. Pagaidām nav apstiprināts, ka kāds būtu gājis bojā, un glābēji turpina apzināt postījumu apmēru.
Tiek pieļauts, ka plūdus izraisījis zemes nogruvums, kas uz laiku aizšķērsojis vienu no upes pietekām. Kad izveidojies aizsprostojums pārrauts, milzīgs ūdens daudzums strauji plūdis lejup pa ieleju. Precīzs katastrofas cēlonis vēl tiek noskaidrots. Tikmēr atbildīgie dienesti brīdina, ka ūdens līmenis upē turpina svārstīties un plūdu risks saglabājas arī tālāk lejtecē.