Traģēdija Anglijas savvaļas dzīvnieku parkā: tīģeris līdz nāvei saplosa vīrieti, kurš iekļuvis tā aplokā
Traģisks incidents sestdien, 10. oktobrī, noticis Anglijā, kur kādā savvaļas dzīvnieku parkā tīģeris nāvējoši savainojis vīrieti, kurš bija iekļuvis dzīvnieka aplokā. Neraugoties uz mediķu centieniem, vīrietis miris notikuma vietā, vēsta “Associated Press”.
Nelaime notikusi “Yorkshire Wildlife Park” netālu no Donkasteras pilsētas. Dienvidjorkšīras policija izsaukumu saņēmusi ap plkst. 13.35. Notikuma vietā ieradās divas neatliekamās palīdzības brigādes un medicīnas helikopters, tomēr cietušo glābt neizdevās. Pagaidām nav noskaidrots, kā un kāpēc vīrietis iekļuvis tīģera aplokā.
Pēc uzbrukuma dzīvnieku parks tika evakuēts un slēgts apmeklētājiem līdz svētdienai ieskaitot. Tā vadība paziņojusi, ka sadarbojas ar atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Policija apstiprinājusi, ka tīģeris incidentā nav cietis un palicis savā aplokā, tādēļ apkārtējiem iedzīvotājiem briesmas nedraud.
Sociālajos tīklos izplatījušies arī aculiecinieku uzņemti video, kuros, iespējams, redzams uzbrukuma brīdis. Policija un dzīvnieku parka pārstāvji aicinājuši cilvēkus šos satraucošos ierakstus neizplatīt, respektējot bojāgājušā tuviniekus.
Jāpiezīmē, ka “Yorkshire Wildlife Park” darbojas kopš 2009. gada, bet tīģeriem paredzētā teritorija “Land of the Tigers” atklāta 2011. gadā. Tajā mīt apdraudētie Amūras jeb Sibīrijas tīģeri. Apmeklētāji šos lielos plēsējus var vērot no aptuveni 300 metrus garas paaugstinātas pastaigu takas.